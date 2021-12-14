Barış Pehlivan yazdı: Ayhan Bilgen'in masasındaki üç isim

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Ayhan Bilgen, adını ne koyacak?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısının ilk bölümünde, eski HDP milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in kuruluş hazırlığında olduğu yeni partisiyle ilgili gelişmeleri aktardı.

Pehlivan, Bilgen'in masasında yeni parti için ağırlık kazanan üç isim olduğunu söyledi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Kasım’da açıkladı: 123 ayrı siyasi parti var.

Peki, bu sayı daha ne kadar artacak?

Şundan soruyorum...

Biliyorsunuz, eski HDP milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa edeceğini söyledi. Haliyle akıllardaki sorulardan biri de şuydu: Bilgen de yeni bir parti mi kuracaktı?

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın bu yöndeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

'Bizimki bir siyasal arayış, platform ve hareket. Partiye dönüşüp dönüşmeyeceği toplumsal taleple ilgilidir.'

Peki, şimdilik bir 'hareket' olan bu siyasi çıkışın adı neydi?

Duydum ki Ayhan Bilgen’in masasında ağırlık kazanan üç isim var.

Onlar ise şöyle: Sosyal Adalet Hareketi, Demokrasi Hareketi, Sessiz Çoğunluk Hareketi...

Bilgen’in ekibiyle birlikte karar vereceği ve ihtimal ki partiye evrilecek bu siyasi hareketin ismi ne olacak, çok yakında göreceğiz."