Barış Pehlivan yazdı: İşte Halkbank'taki o dokuz kişi

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "İşte o 9 kişi" başlıklı köşe yazısında dikkat çeken bir konuyu ele aldı.

Pehlivan yazısında, bir dönem ABD'de tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın “Kaç senelik bankada başka insan kalmamış gibi Bank Asya’dan altı yedi insan atanması bana anormal geliyor” ifadesindeki isimlere dikkati çekti.

Halkbank’ın 2014’te altı yeni genel müdür yardımcısı transfer ettiğini hatırlatan Pehlivan o isimleri şöyle sıraladı: "Hasan Ünal, Salim Köse, Mustafa Aydın, Mehmet Sebahattin Bulut, Ömer Faruk Şenel ve Murat Oktay."

Pehlivan'ın yazısı şöyle;

"Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bu sayfalarda Barış Terkoğlu’na hatırlattı:

“Kaç senelik bankada başka insan kalmamış gibi Bank Asya’dan altı yedi insan atanması bana anormal geliyor. Kabul edilmesi güç bir şey. Onaylayanlar için de güç.”

Sahi, kimdi o insanlar?

Yanıt için Halkbank’ın 2013, 2014 ve 2015 faaliyet raporlarını inceliyorum.

Yüzlerce sayfa içinde tüm banka yönetimi isim isim özgeçmişleriyle birlikte yer alıyor.

Meğer bugün tartıştığımız Ali Fuat Taşkesenlioğlu’ndan bir yıl önce başka bir isim de Bank Asya’dan Halkbank’ın üst yönetimine getirilmiş: İsmail Erol İşbilen.

O İşbilen ki daha yeni kurulmuşken Fethullahçıların bankasında şube müdürü oluyor. Sonra aynı bankada dört yıl boyunca krediler müdürü olarak görev yapıyor. Gün geliyor, iki yıldan fazla bir süre Bank Asya’nın yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği koltuğunda bile oturuyor. Sonra, AKP-FETÖ savaşının çoktan başladığı 1 Nisan 2013’te Halkbank’a alınıyor. Orada da hem yönetim kuruluna giriyor hem de Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’nin yönetim kurulu başkan vekili oluyor.

“Ama daha 17-25 Aralık olmamış” diyen çıkabilir!

Takvim yaprakları 6 Şubat 2014’ü gösterdiğinde, yani 17-25 Aralık’tan hemen sonra Halkbank yeni genel müdürünü de benzer geçmişten seçiyor: Ali Fuat Taşkesenlioğlu.

Fethullahçıların Bank Asya’sında kurulduğu ilk günden bu yana çalışan Taşkesenlioğlu, orada sırasıyla şu görevlerde bulunuyor: Proje pazarlama müdür yardımcılığı, merter ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, genel müdürlük kredi tahsis birim müdürlüğü ve kredi tahsis genel müdür yardımcılığı...

16 yıl boyunca terör örgütünün finans merkezinde yöneticilik yapan Taşkesenlioğlu, önce Vakıf Bank’ın patronlar katına oturuyor. Yetmiyor, orada kamu bankasının birçok iştirakinin en üst düzey ismi yapılıyor. Ardından da boncuk bulunmuş gibi Taşkesenlioğlu Halkbank’ın da yönetici koltuğuna oturtuluyor.

O da yetmiyor...

Hemen ardından Erdal Erdem Halkbank’a geliyor. Taşkesenlioğlu gibi Bank Asya’da kurulduğu ilk günden itibaren çalışan Erdem, orada sırasıyla uzman yardımcısı, uzman, 2. müdür, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapıyor. Kariyerini örgütün finans kurumunda çizen Erdem, Mart 2010’da Bank Asya’nın krediler izleme, mali tahlil ve istihbarat, sorunlu krediler, inşaat-emlak ve hukuk müşavirliği konularından sorumlu genel müdür yardımcılığı koltuğuna oturuyor. Ne ilginç, o da önce bir başka kamu bankasına, Ziraat Bankası’na sıçrıyor. İki yıl orada çalışan Erdem, 25 Mart 2014’te Halkbank’a transfer ediliyor ve Esnaf-KOBİ Bankacılığı’ndan sorumlu genel müdür yardımcısı yapılıyor.

ESKİ SEVGİLİNİN FOTOĞRAFI

Ve sonra...

7 Temmuz’da saat 18.00’de KAP’a bir bildirim yapılıyor. Halkbank altı yeni genel müdür yardımcısı atadığını tüm Türkiye’ye duyuruyor. Anlıyoruz ki Taşkesenlioğlu’nun kamunun bankasını örgütün bankasındaki eski yol arkadaşlarıyla yönetmesi isteniyor.

Kim mi o isimler: Hasan Ünal, Salim Köse, Mustafa Aydın, Mehmet Sebahattin Bulut, Ömer Faruk Şenel ve Murat Oktay.

Onlar ki... Kimi Bank Asya’nın hukuk müşaviri, kimi müfettişi, kimi şube müdürü, kimi de genel müdür yardımcısı olarak yıllarını örgütün finans kurumuna adamış.

Sonra hepsi birden aynı gün Halkbank’ın karar alma koltuklarına, genel müdür yardımcılığına oturtuluyor. Birine Halkbank’ın hukuk işleri, birine finans yönetimi, birine krediler, birine ticari pazarlama gibi bölümler bahşediliyor.

Ta ki Hakan Atilla ABD’de tutuklanıyor...

Aradan dört ay geçtikten sonra, 2017’de Mehmet Sebahattin Bulut dışındaki Bank Asya kökenli genel müdür yardımcıları görevden alınıyor. Halkbank Kredi Politikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bulut’u gözden çıkarmaları ise 2019’u buluyor.

Okudunuz, örgütün finans kurumundan kamu bankasının üst düzey yönetimine getirilen dokuz isim saydım. Ne hazin.

Şimdi bakıyorum da...

Uzun yıllar Fethullahçıların cebini dolduran o isimler yine önemli kurumların yöneticiliğini yapıyor. Ama gelin görün ki Bank Asya geçmişlerini gözden kaçırmak istiyorlar. Misal, kamu ortaklı Kredi Garanti Fonu’nun çiçeği burnundaki genel müdürü Erdal Erdem resmi biyografisine şöyle yazdırmayı uygun görüyor: “1996-2011 yılları arasında katılım bankacılığı sektöründe pazarlama uzman yardımcılığı, proje pazarlama grup müdürlüğü, kredi servis müdürlüğü, kredi İzleme, hukuk müşavirliği, kredi değerlendirme birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.”

Evet, Erdem oturduğu bu koltukların Bank Asya Genel Müdürlüğü’nde olduğunu gizliyor.

Hani 25 Ekim 1996’dan bir fotoğraf var ya...

En önde Abdullah Gül, Tansu Çiller ve Recep Tayyip Erdoğan Bank Asya’nın açılış kurdelasını kesiyor. Hemen arkalarında Fethullah Gülen gülümsüyor...

Unutulmayan eski sevgilinin fotoğrafı gibi, arada sadakatle bakmak için devletin cebinde saklı tutuluyor. "