Barış Terkoğlu gündeme getirmişti: HKP, TCDD'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını yargıya taşıdı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:44

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, TCDD’nin Yüksek Hızlı Tren seti ihalesindeki rüşvet iddialarını ardından Siemens’in YHT ihalesiyle ilgili iç soruşturma raporlarını yayımlamıştı. Raporda, 10 milyon Euro’luk rüşvet dağıtım ihbarı şu şekilde yer buluyordu:

"Yüzde 30 Türk devlet görevlilerine, yüzde 20 Kolin’e, yüzde 20 TCDD yetkililerine, yüzde 20 Siemens ile Kolin’i buluşturan aracılara, yüzde 10 ise Siemens Türkiye’nin yöneticilerine.”

5 İSME “RÜŞVET” SUÇLAMASI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği konuyu yargıya taşıdı. HKP avukatları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Thomas Kolbinger hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede, ilgili kişilerin “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “nüfuz ticareti” suçları işledikleri iddia edildi.

“GERÇEKLER MUTLAKA ORTAYA ÇIKAR”

Dilekçede, “Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için Barış Terkoğlu’nun 29 Ağustos 2022 tarihli yazısında belirtilen İstanbul Anadolu 23. İş Mahkemesi’nin 2021/638 esas sayılı ve İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesi’nin 2021/677 esas sayılı dosyaları getirtilmeli, anılan dosyaların davacıları ve varsa tanıkları dinlenmelidir. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun şahsen başvurarak ilgili haberlere engelleme kararı aldırmasını da dikkatinize sunuyoruz. Bu gerçekleri kamuoyundan kaçırmak değil midir? Ancak gerçekler inatçıdır. Bir gün mutlaka ortaya çıkar” denildi.

Dilekçede, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun, “Belgeli Yüksek Hızlı Tren rüşveti! Siemens, Kolin’den ödeme almak için yolsuzluğu mahkemeye taşıdı”, “Kolin İnşaat, rüşvet iddialarına yönelik sessizliğini bozdu: Alman şirket Siemens’i suçladı” başlıklı haberlerine ve “Hadi şimdi sıra sizde!” başlıklı köşe yazısına yer verildi.

Öte yandan dilekçede yer alan kişiler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran özetle şu ifadeleri kullandı:

“AKP’giller’in karıştığı yolsuzluklar bitip tükenmiyor. TCDD’den Yüksek Hızlı Tren ihalesi alan Siemens 60 milyon avroluk ihale karşılığında 10 milyon avroyu, rüşvet olarak dağıtılmak üzere Kolin İnşaat’a veriyor. Bir ihbar üzerine gündeme gelen soruşturma sonucunda belirlenen rapora göre, bu 10 milyon avro Kolin İnşaat eliyle yüzde 30 Türk devlet görevlilerine, yüzde 20 Kolin’e, yüzde 20 TCDD yetkililerine, yüzde 20 Siemens ile Kolin’i buluşturan aracılara, yüzde 10 ise Siemens Türkiye’nin yöneticilerine dağıtılmıştır. Bu açıkça rüşvettir, görevi kötüye kullanmaktır, nüfuz ticaretidir.

Halkımızın çıkarlarını korumak için, yolsuzluklara, hukuksuzluklara karşı mücadele eden HKP olarak bu konuda da suç duyurusunda bulunduk. AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştürülmüş bu yargıdan olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Fakat hem halkımıza karşı görevimizi yerine getirmek, hem tarihe not düşmek anlamında bu suç duyurusunda bulunuyoruz.”