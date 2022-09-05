HKP'den Erdoğan'a Yunanistan tepkisi: 'Sahte kabadayılığın hiçbir caydırıcılığı yok'
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz” açıklaması, Ege’de 20 ada ve iki kayalığın Yunanistan tarafından işgaline karşı sessizliğin nedenini ortaya koydu. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, devlet yetkisinde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi başvurusunu HKP olarak yaptıklarını belirterek “Biz, siyasi iktidarın sorumlularını Türk yargısına şikâyet ettik fakat yargı bunları korudu” dedi.
Cumhuriyet; Haziran 2022’de, işgal edilen adaların bazılarının bağlı olduğu İzmir, Aydın ve Muğla’nın valileri hakkında İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvuruya 5 yıldır yanıt verilmediğini, Yargıtay’a gönderilen suç duyuruları hakkında “işleme konulmama” kararı verildiğini gündeme getirdi.
AYM ESASTAN İNCELEMEDİ
HKP, işgale yönelik “Kovuşturmaya yer yok” kararları nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda ise 1 Temmuz 2016’da “konu bakımından yetkisizlik” gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verildiği ortaya çıktı. 2 AYM üyesinin oyuyla alınan kararda imzası bulunan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Alparslan Altan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanması ise dikkat çekti.
HKP’li Tacettin Çolak, suç duyurularına “iktidarın hukuk bürolarına dönüştürülmüş yargı tarafından takipsizlik verildiğini, reddedildiğini” vurguladı. İşgal nedeniyle Yunanistan hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle 2017’de Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurduklarını söyleyen Çolak, bu suçlar nedeniyle başvurma yetkisinin devletlerde olduğunu ancak AKP iktidarının sessiz kaldığını aktardı.
Çolak, “Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarı 2004’te, Avrupa Birliği’nde müzakere tarihi alabilmek için bu adaların işgaline seyirci kaldı. Yunan yetkililer, Ege’de hava sahamızı ve karasularımızı sürekli ihlal ederken reislerinin bugün sahte kabadayılık yapmalarının hiçbir caydırıcılığı yok. ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen zihniyetin temsilcilerinin Yunanistan’ın işgaline karşı etkili bir karşılık verebileceklerini sanmıyoruz” dedi.
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