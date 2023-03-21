Barış Terkoğlu'nun yazısına getirilen 'erişim engeli haberi'ne de erişim engeli geldi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 21:52

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 22:51

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, geçen perşembe günü kaleme aldığı "Ne deprem ne sel, felaket sizsiniz!" başlıklı yazısında AKP'den milletvekili aday adayı olan Doğan Çelik'e dikkati çekmişti.

Terkoğlu, "Sonunda, bir zamanların Şükrettin Çelik’i, kimilerine göre 'modern Sülün Osman'ı kendisini MİT’çi olarak tanıtan, sahte hâkim-savcı kartlarıyla gezen, kendi ifadesine göre 'Yargıda Birlik finansörü', adliyede dava dosyalarını çözen, bu yüzden rüşvet ve dolandırıcılıktan yargılanan, eski hükümlü Doğan Çelik, AKP Milletvekili aday adayı olarak karşımızda" değerlendirmesini yapmıştı

"ERİŞİM ENGELİ" HABERİNE DE ERİŞİM ENGELİ

Terkoğlu'nun yazısına, yayınlandıktan saatler sonra erişim engeli getirilmişti.

Ancak sansürün bu kadarı da yetmedi. Söz konusu erişim engeli haberini duyurduğumuz habere de, bugün erişim engeli getirildi.