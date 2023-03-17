'Cumhur'a 'Hizbullah' hatırlatması' başlıklı haberimize erişim engeli

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 19:35

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 21:18

Gazetemizde "HÜDA PAR'ı heybesine alan Cumhur'a 'Hizbullah' hatırlatması" başlığıyla servis edilen haber hakkında, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun talebi ile erişim engeli kararı getirildi.

Söz konusu haberde "Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Kürt-İslamcı kimliği ile bilinen partinin temsilcilerinin terör örgütü Hizbullah’a ilişkin sözlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dair tespitlerine kadar birçok tartışmalı tarafı bulunuyor." ifadeleri kullanılarak şunlar kaydedilmişti:

"HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu da geçmişte yaptığı bir açıklamada 'Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil' demişti.

Gazeteci Timur Soykan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan Yapıcıoğlu’nun 'terör örgütü olarak görmediği Hizbullah'ın eylemlerini hatırlattı."