Sansürde yeni boyut... Erişim engellerini duyuran internet sitesine de erişim engeli!
Rize Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği‘nin erişim engellerini duyurduğu EngelliWeb sitesine 'kişilik ihlali' gerekçesiyle erişim engeli getirdi.
İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi kapsamında, 500'den fazla erişime engellenen haber ve web siteleriyle ilgili duyurularını yayınladığı web sayfası erişime engellendi.
Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Mart 2023 tarih ve 2023/1003 saylı kararında gerekçe olarak "kişilik hakları ihlali" gösterildi.
Derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "İfade Özgürlüğü Derneği'nin (@ifadeorgtr) 500'den fazla erişim engeli duyurusunun bulunduğu EngelliWeb sayfası, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Mart 2023 tarih ve 2023/1003 sayılı kararıyla tamamıyla erişime engellendi" ifadeleri kullanıldı.
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