Barış Yarkadaş, Sözcü'den ayrılan isimlerin nereye gittiğini açıkladı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:21

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:28

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 'Teşekkür' başlıklı köşe yazısında gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.

Zeyrek, yazısında "Başka mecralarda görüşmek üzere" ifadelerini de kullandı.

"NEREYE GİDİYOR BU GAZETECİLER?"

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya paylaşımında "Nereye gidiyor bu gazeteciler?" sorusunu gündeme getirdi ve şunları yazdı:

"Birçok takipçim Sözcü gazetesinden peş peşe ayrılan gazetecileri soruyor ve 'Ne oluyor?' sorusunu yöneltiyor. Ayrılan isimler yeni bir adres belirtmediği için haliyle merak da artıyor.

Toplu cevap vereyim: Sözcü Gazetesi’nin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz bir süre önce 17 yıl yönettiği gazetesiyle vedalaştı. Yılmaz, isminin NEFES olması planlanan yeni bir gazete için düğmeye bastı.

Gazetenin 5 Aralık günü okurla buluşması ve 7.5 TL’ye satılması planlanıyor. Yeni gazetede Metin Yılmaz’ın yanı sıra Deniz Zeyrek, Aytunç Erkin ve Soner Yalçın da yer alacak. Sözcü’nün eski yazarı Yılmaz Özdil’in de NEFES’te yazacağı belirtiliyor."

TELEVİZYONU DA OLACAK

"NEFES’in bir de TV’si olacak. Şubat ayında yayına başlaması düşünülen TV’nin isminin ise 'SON DAKİKA' olacağı söyleniyor. Gazete ve TV, Somut Yayıncılık Grubu bünyesinde olacak. Şirketin hissedarları arasında SÖZCÜ Grubu’nun deneyimli ismi Avukat İsmail Yılmaz da var. Gazete ve TV için İkitelli civarında büyük bir bina kiralandı. Altyapı işleri ise son noktaya geldi. Gazetenin deneme baskıları birkaç gün sonra başlayacak.

Bu arada yeni gazete için KORKUSUZ Yazarları Can Ataklı ve Memduh Bayraktaroğlu’na da teklif götürüldü. İki yazarın da NEFES projesine sıcak baktığı belirtildi. Merak edenlerin merakı bir nebze de olsa giderilmiştir sanırım."