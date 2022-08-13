Barış Yarkadaş'tan 'İmamoğlu davasının hakimi değişti' iddiası: 'İmamoğlu’nun işinin zorlaştığı yorumu yapılıyor'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:17

Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bakan hâkimin değiştirildiği iddiasında bulundu.

İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hapis’ ve ‘siyasi yasak’ talebiyle yargılandığı davada karar çıkmamıştı.

İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e ertelendi.

"İMAMOĞLU’NUN İŞİNİN ZORLAŞTIĞI YORUMU YAPILIYOR"

Yarkadaş, sosyal medya hesabından "Bir ay önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına bakan Anadolu Adliyesi 7. Asliye Hakimi Hüseyin Zengin’in itiraz etmesine rağmen Samsun’a gönderildiğini duyurmuştum. Zengin’in yerine Mehdi Komşul atandı. Komşul’un atanması ile İmamoğlu’nun işinin zorlaştığı yorumu yapılıyor" yorumunu yaptı.

2- İmamoğlu’nun davasına bakması için 7. Asliye’ye atanan Mehdi Komşul aynı adliyede 11. Asliye Ceza Mahkemesinin hakimiydi. Komşul’un 11’den 7’ye atanmasının önünde yasal bir engel yok ama hukukçular bu durumun daha önce Çağlayan’da yaşanan örnekleri hatırlattığını söylüyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) August 12, 2022

Öte yandan "İmamoğlu’nun davasına bakması için 7. Asliye’ye atanan Mehdi Komşul aynı adliyede 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimiydi" diyen Yarkadaş, "Komşul’un 11’den 7’ye atanmasının önünde yasal bir engel yok ama hukukçular bu durumun daha önce Çağlayan’da yaşanan örnekleri hatırlattığını söylüyor" iddiasında bulundu.