İBB Başkanı İmamoğlu, görevindeki üçüncü yılını Cumhuriyet’e değerlendirdi: 'Eleştirenler bizi seçecek'

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevindeki 1146 gününü geride bıraktı. Başta AKP olmak üzere iktidar kanadı tarafından, “Üç yıldır İstanbul’a tek çivi çakmadı” diye eleştirilse de yaklaşık 24 yıl sonra Türkiye’nin en büyük kentini devralan İmamoğlu’nun, altyapıdan sosyal hizmetlere ortaya koyduğu onlarca proje, “sosyal belediyecilik” bağlamında dikkat çekti.

Merkezi yönetim, Saray ve başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere Ankara tarafından sürekli yolu kesilen, kredi istekleri onaylanmayan İmamoğlu’nun, 1146 günlük çalışma ve uygulamaları arasında, metro, atık ve içme suyu hatları, yurt, kreş projeleri ön planda.

“24 yılla bizim üç yılımızı kıyaslıyorlar. Bundan mutlu oluyorum. Üç yılla 24 yılı kıyaslayan arkadaşlar, beş yıl bittiğinde gelip bize oy verecekler, göreceksiniz” diyen İmamoğlu, projelerini şöyle özetledi:

"KENT LOKANTASI REKABET ETMİYOR"

“Kocamustafapaşa’dan sonra ikinci Kent Lokantası’nı Bağcılarda açtık. Sonbaharda sayısı 10’a çıkacak. Devamı gelecek. Kent Lokantaları yalnızca İstanbulluların yükünü hafifletmekle kalmıyor, kadın istihdamına da katkı sunuyor. Bugün bir lokantadan 100 TL’den aşağı çıkamıyorsunuz. Kent Lokantası’nda bugünkü fiyatla bir çorba, bir yemek, makarna veya pilav, salata ve su 29 TL. Bu ücret derin yoksulluk çeken kesime rahat bir nefes aldırıyor. Kent Lokantası, asla esnaf lokantasıyla rekabet yapmıyor. Kent Lokantası’na gidenler, esnaf lokantasına zaten gidemeyen kesim.”

"PARTİ ROZETİNİ ÇIKARDIK"

“Parti rozetini çıkardık. Vatandaşa hizmette ayrım yapmadık. ‘Üsküdar AKP’li belediye’ demedik. Atık su sorununu çözdük. Deniz artık kurban bayramında kırmızıya boyanmıyor. Denizle kara birleşmiyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in, bunu siyasi kompleks yapmadan takdir etmesi takdire şayan. Halka hizmette particilik olmaz. Aynı yaklaşımı biz de görelim biz de takdir ederiz. Bu memleketin ayrışmaya değil hizmette bütünleşmeye ihtiyacı var.”

"FİBER OPTİK AĞLA ÖRÜYORUZ"

“İnternet ağı ve hızı açısından dünyanın çok çok gerisindeyiz. Hızlı ve yaygın internet için İstanbul’u fiber optik ağlarla örüyoruz.”

"TEK KURUŞ KREDİ VERİLMEDİ"

“İBB’ye üç yıldır, kamu kurum ve kuruluşlardan tek kuruş kredi verilmedi. Mevcut kredileri bile kapattılar. Ancak hiçbir mazeret İstanbul’a hizmet etmekten önemli değil. Yakınmayı sevmem. Sadece durum tespiti yapıyorum. Halkımız gerçekleri öğrenmeli. Benim görevim hiçbir mazerete sığınmadan İstanbul’a hizmet etmektir. Özkaynaklarımızla İstanbul’da bir başarı hikâyesi yazıyoruz.”

"PROJEMİZE BİNA KARARI"

“Kartal’da, İBB’nin bölge parkı olmasını planladığı 29 bin metrekarelik arazi, cumhurbaşkanı kararıyla 17 katlı yapılaşmaya açıldı.”

"ORMANA İNŞAAT"

“Bizden önceki dönemde, İstanbul’da, imar yoluyla elde edilen haksız kazanç 85 milyar dolar. Bu para birilerinin cebine girmiş. Orman alanlarında 751.590 bin metrekare inşaat alanı üretilmiş.”

"25 MİLYON FİDAN"

“İstanbul’un tarım yapılan köylerine toplam 25 milyon ücretsiz fide dağıttık. İstanbul’da üretim arttı, mahsül iyileşti, çiftçiler güçlendi.”

"24 YILDA 1 KREŞ YAPMADILAR"

“1994’ten 2018’e kadar, 24 yıllık AKP’li belediye döneminde tek bir kreş yapılmadı. Şu anda 32 kreşimiz var, 45 tane de inşa halinde var. Bizden önce belediyenin kreş sayısı sıfırdı. Her şeyi birilerine devretmişlerdi. Ama vakıflara, ama başka yerlere. İktidarın tüm engellemelerine rağmen hizmet etmeye devam ediyoruz.”

"YURT KAPASİTESİ 5 BİN"

“İBB’nin yurt kapasitesini üç yılda sıfırdan 5 bine çıkardık. Hâlâ davaların devam ettiği vakıflar var. İBB genç üniversiteli burs başvuruları eylül’de başlayacak. 75 bin üniversiteli öğrenciye 4.500 TL burs geri ödemesiz verilecek.”

"200 BİN ÇOCUĞA SÜT"

“200 bin çocuğa ücretsiz Halk Süt dağıtıyoruz. Bu, dar gelirli halkımızın yetişme çağındaki evlatları için çok önemli.”

‘30 okula spor salonu’ “İstanbul’da 30 okula spor salonu yaptık. Bırakın Milli Eğitim Müdürü’nü, okul müdürleri bile açılışa gelemedi.”

"BELEDİYECİLİĞİ HATIRLATTIK"

“Yerebatan Sarnıcı ve Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi’ni hizmete açtık. Fatih’te Seyid Velayet ve Asude Hanım türbelerinin restorasyonunu tamamladık. İETT kadrosuna 500 eleman dahil oldu. Sancaktepe’de Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni açtık. Sultanbeyli’de Sosyal Uyum Destek Merkezi’ni açtık. Avcılar’da Sabahattin Eyüpoğlu Kütüphanesi’ni açtık. Küçükçekmece de 421 araçlık zemin altı otoparkını hizmete açtık. Yine Küçükçekmece’de Cennet Meydanı’nı açtık. Küçükçekmece’de Attilâ İlhan Kütüphanesi’ni açtık. Esenyurt’ta Gülten Akın Kütüphanesi’ni açtık. İstanbul’a, sosyal belediyeciliği hatırlattık.”

"EKMEK SUDAN UCUZ"

“İstanbul’da su, sokak satıcılarında bile 3 TL. Halk Ekmek de 3 TL. Türkiye ilk kez böyle bir dram yaşıyor. Yeni açtığımız ekmek fabrikasıyla günde yaklaşık 1 milyon 800 bin normal ekmek üretim kapasitesine ulaştık. İstanbul Halk Ekmek’in günlük normal kapasitesine 300 bin adet ilave ettik. Fabrikamızdaki ikinci üretim hattında günlük 1 milyon adet ambalajlı tek kişilik ekmeği üretiyoruz. Üçüncü hatta ise 200-250 bin adede yakın farklı gramajlarda ve farklı tiplerde tost ekmeği, hamburger ekmeği üretiyoruz. Öncelikli amacımız, tabii ki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin en temel ekmek ihtiyacına koşmak.”

"ÇALIŞMAYAN METROBÜSE 23 MİLYON TL"

“BB Meclisi’nden oybirliğiyle çıkan 300 yeni metrobüs kredisi Cumhurbaşkanlığı’nda, hâlâ onaylanmadı. Özkaynağımızla 160 yeni metrobüs aldık. Önceki dönemde Hollanda’dan alınan ve bugün çalışamayan metrobüslerin tanesine 23 milyon TL ödenmiş ve peşin. Biz ise belirli bir süre bakımı da dahil olmak üzere, taksitle, 21 metrelik metrobüsü altı milyon TL’ye ve 25 metreliği ise tanesi 9 milyon TL’ye yerli metrobüs aldık. Üstelik 6 yıl vadeli.”

23 Haziran 2019’da, İBB’nin 12 metro projesinden 10 tanesi durmuştu. Belediyenin müteahhitlere 453 milyon TL hakediş borcu bulunuyordu. Finans sorunlarını aştık. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattına hız verdik. Araçlar geldi, raylara indi.”

"DENİZLE KARA ARTIK BİRLEŞMİYOR"

“Üç yılda, 107 noktada, 10,2 milyar TL yatırım yaparak sel ve su baskını sorununu çözdük. İstanbul’da artık denizle kara birleşmiyor. Esenyurt’taki su baskınında gece saat 03.30’da telekonferansla durumu takip etmeye başladım. Bir kayıp ihbarı vardı. 3 bin 300 personel alandaydı. Sabah saat 07.00’de kayıp da olmadığı anlaşıldı. İş çözüldü. Sayın Bakan, çizmeleriyle 08.30’da oraya gelince olay duyuldu.”

“Kartal ve Maltepe’de altyapı, atık su hatlarını ve dere ıslahları tamamladık. Beylikdüzü altyapı, dere ıslahı ve çevre projelerini tamamladık. Pendik’te atık su, yağmur suyu hattı ve dere ıslahlarını tamamladık.”

“İstanbul’daki itfaiye istasyonlarının sayısını artırıyoruz. Bağcılar Mahmutbey’de yeni istasyonumuzu hizmete açtık. Ekibimize yeni katılan arkadaşlarımız ve yeni istasyonlarımızla İstanbul İtfaiyemiz güçleniyor.”

"İETT GARAJINI GERİ ALDIK"

“2018 yılında dört İETT garajının işletmesi özel şirketlere verilmişti. Geri aldık.”

"86 MİLYON İNSANA SORUMLULUK"

“Bizim İstanbul’da Süryanimiz var, Hıristiyanımız var, Musevimiz var, Alevimiz var, Şafimiz var, Sünnimiz var, Caferimiz var, inançsızımız var, herkes var. 86 milyon insanımıza asli sorumluluklarımız var. Diğerlerine karşı ise insani sorumluluklarımız var.”

"UNUTMAYACAĞIM"

“Ailemle planlı tatile çıktım, AKP’li bir vekil kaldığım otelin havalimanına 74 kilometre uzaklıkta olduğumu yazdı. Hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? Bu detaya nasıl hâkim oldu? MOBESE’den takip edilme sürecinin üstünü örtmeye çalışanları asla unutturmayacağım, unutmayacağım.”

"ELEŞTİRİYE AÇIĞIM"

“Eleştirileri dinlemeyi çok severim. Benim en çok eleştirildiğim yer evimdir. Eşim sağlam bir eleştiricidir. Otoriter rejimin ülkeye ödettiği bedelin bir daha yaşanmaması adına eleştirileri dinleyen, bunun nimet olduğunu bilen biriyim.”