Özgür Özel ve Örsan K. Öymen, CHP Genel Başkanlığı için adaylıklarını açıkladı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

Seçim yenilgisi sonrası parti içinde “değişim” çıkışı başlatan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile genel başkan adaylığını açıkladı. Özel, partisinin Atatürk ilkelerini odağa alarak yeni bir siyaset izlemesi gerektiğini söyleyerek “Parti içi iktidarı kazanmak için değil, partimizi iktidar yapabilmek için CHP Genel Başkanlığı’na adayım” dedi.

Seçim öncesi mevcut CHP yönetiminde yer aldığıyla ilgili eleştirilere gönderme yapan ve kendini eleştiren Özel, “Bu kendini suçsuz görenlerin değil ama kendini suçsuz görüp hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikâyesidir” dedi.

(Özgür Özel)

DANIŞMANLAR YÖNETTİ

Özel, “Toplumsal talebin aksine parti yönetimimiz yenilgi nedenlerini ciddiyetle araştırmadı. Yenilginin siyasi sorununu üstlenmedi, parti içi iktidarı korumaya odaklandı” diye konuştu.

Seçim öncesi Millet ittifakı hakkında Özel şöyle konuştu: “Seçilecek sıralardan 39 milletvekilinin başka partilere verilmesi parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Bu süreç parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Partiler arası imzalanan protokollere dair seçilmiş kurulları bilgilendirmelerin dahi yapılmadığı süreçler işletilmiştir. Parti kararları çok büyük ölçüde atanmış danışmanların yönlendirmesi ile belirlenmektedir.”

Sol kimlikte bir CHP vaat eden Özel, “21’inci yüzyılda emekçilerin, güvencesizlerin, yoksulların, dezavantajlı grupların artan ve ağırlaşan sorunlarına sol/sosyal demokrat kimlikte bir partinin cesur ve kararlı politikalarının çare üretebileceğini ve umut olabileceğini biliyoruz” dedi.

(Özgür Özel)

DEĞİŞİM ÖNERİLERİ

Genel başkan olursa parti için hedeflediklerini de sıralayan Özel, “Değişimin Yüzyılı Yüzyılın Değişimi” başlıklı tutum belgesinde de yer alan hedeflere değinerek şunları söyledi:

“Değişim için partinin lideri, kadroları, yönetim biçimi, örgüt yapısı, siyaset yapma tarzı ve söylemi, program ve tüzüğü yenilenmelidir. Partinin seçilmiş kurullarına işlevlerini geri kazandıran ve onları güçlendiren düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan, bazen aşındıran yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir. CHP’nin şartlar ne olursa olsun kayıt dışı siyasete teslim olması kabul edilemez. CHP tüm kurul ve organlarıyla diri, canlı ve güçlü olmak zorundadır. Kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilecek, üyelerin genel başkan seçimi dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımı sağlanacaktır. Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyeleri adaylarının belirlenmesinde önseçim yöntemi esas alınacak. Üç dönem sınırı getirilecektir. Kadınlar için eşit temsil benimsenecektir. MYK üyelerinin 2/3’ü PM üyeleri arasından seçilecek. Genel merkezle il ilçe örgütleri arasındaki bağ güçlendirilecek, il başkanları siyasal süreçlerin aktörü haline getirilecektir.”

Özel, kurultay için de 5 Kasım tarihini işaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel grup başkanlığından istifa etmeyeceğini söyledi. Özel’in bugün partinin İzmir İl Kongresi’nde olması bekleniyor.

TOPLANTIYI İZLEDİLER

Özel’in açıklamasına desteğe gelen isimler şöyle: Burhanettin Bulut, Ayhan Barut, Murat Emir, Süleyman Bülbül, Özgür Ceylan, Ahmet Baran Yazgan, Ediz Ün, Hikmet Yalım Halıcı, Ali Gökçek, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen, İsmail Atakan Ünver, Hasan Baltacı, Veli Ağbaba, Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici, Seyit Torun, Asu Kaya, Ulaş Karasu. Candan Yüceer, Pınar Uzun, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Gülşah Deniz Atalar, Alpay Antmen, Baha Ünlü, Kadir Gökmen Öğüt, İrfan Kaplan, Çetin Arık, Ahmet Kaya, Nurettin Demir, Faruk Sarıaslan.

(Örsan K. Öymen)

ÖRSAN K. ÖYMEN: ÜÇÜNCÜ YOL AÇMALIYIZ

Eski parti meclisi üyesi Örsan K. Öymen, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Öymen, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi. “Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder” diyen Öymen, Özel’e de “O sorunların parçası olanlar sorunu nasıl çözecek? Değişim taleplerinde bir samimiyet göremiyorum” dedi.

SORUN KİMLİK

Partinin temel sorununun kimlik sorunu olduğunu söyleyen Öymen, “Cumhuriyetçilik monarşinin antitezidir. Devletçilik özelleştirmenin antizedir. Laiklik, dinin devlet siyaset işlerine karışmaması, devletin de halkın inançlarını güvence altına alması, teokrasinin antitezi. Milliyetçilik, asla ırkçılık değildir, ümmetçiliğin antitezidir. Günümüzde AKP iktidarında monarşik, oligarşik, ümmetçi bir anlayış var mı var. Mevcut yönetim ile yönetime talip olanlar arasında ne kadar fark var? Radikal bir farkı ben göremedim. AKP’yi taklit ederek seçim kazanmak isteyenler, şimdi Atatürk’ü taklit etmeye başladılar. Atatürk taklit edilemez. Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. Mutlaka bir üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yolu açmak için CHP genel başkan aday adayı olmaya karar verdim ve bunu ilan ediyorum” diye konuştu.