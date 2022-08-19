Barlas'ın hedefi Davutoğlu: 'Erdoğan'ı Esad'ın çok kısada devrileceğine inandırdı'

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:17

AKP'ye yakın Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında iktidarın Suriye'de Şam yönetimiyle yeniden diyalog kurma çabalarını köşesine taşıdı.

Yazısının ilgili bölümünde Suriye lideri Beşar Esad için "Amerika'nın ürettiği Arap Baharı'nın kurbanlarından biri oldu" diyen Barlas, Suriye ile Türkiye'nin arasının açılmasının sorumlusunun dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu olduğu öne sürdü.

Barlas, Gelecek Partisi Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu için "Davutoğlu, Amerikan rüzgârına kendini kaptırıp Suriye ile Türkiye'nin arasını iyice açtı. Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ı da Esad'ın çok kısa sürede devrileceğine inandırdı" dedi.

Yazının ilgili bölümünün tamamı şöyle:

"Ortadoğu'da bir "dost ülkeler çemberi" kurmaya çalışan Türkiye'nin önünde iki isim biraz engel gibi duruyor. Bunlardan biri Mısır diktatörü Sisi, diğeri de Suriye diktatörü Esad.

Sisi, 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirip hapse atarak iktidar oldu. O güne kadar Türkiye ile Mısır'ın arası çok iyiydi. Hatta Tayyip Erdoğan, Mursi'nin seçim kampanyasında Kahire'ye gitmişti. Ancak Sisi'nin darbesiyle aralar açıldı. Buna rağmen Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkiler azalmadan devam etti. Şimdi de iki ülke arasında diplomatik düzeyde görüşmeler yapılıyor.

Bir diğer sorunlu isim ise Suriye'nin diktatör Beşar Esad. Esad, Amerika'nın ürettiği Arap Baharı'nın kurbanlarından biri oldu. O dönemde Türkiye'nin başbakanı olan Davutoğlu, Amerikan rüzgârına kendini kaptırıp Suriye ile Türkiye'nin arasını iyice açtı. Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ı da Esad'ın çok kısa sürede devrileceğine inandırdı. Sonuçta Suriye parçalandı, on binlerce kişi öldü, milyonlarca Suriyeli de Türkiye ve Ürdün'e göç etti.

Şimdi tekrar diplomatlar düzeyinde ilişki kurulmaya çalışılıyor. Ancak bu süreçte Suriye'ye Amerikan destekli PKK iyice yerleşti. Bakalım Türkiye, Rusya, İran ve Suriye aralarında anlaşıp bölgeden Amerika'yı atmayı becerebilecekler mi?"