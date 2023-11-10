Kavga ettiği kişiyi bardakla kör etmişti... Sanık avukata 5 yıl hapis cezası!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:36

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:36

Kahramanmaraş'ta bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında 3 Haziran 2022’de ayrı masalarda oturan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında avukat Faruk Taş (28) masada bulunan bardağı karşı gruptaki Oktay Kurt’a (27) fırlattı. Bardağın sol gözüne isabet ettiği Oktay Kurt’un götürüldüğü hastanede gözünün görme yetisini kaybettiği tespit edilirken, kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı.

"SADECE KENDİMİ SAVUNDUM"

Güvenlik kameralarınca da kaydedilen kavgada attığı bardakla Oktay Kurt’u kör eden avukat Faruk Taş, polis ifadesinde kavganın karşı masadaki kişilerin kendilerine küfretmesi sonucu başladığını belirterek, “Oktay Kurt, bize doğru yürürken küfredince kendisine 'Sakin ol' dedim. Bu sırada diğer masadan bizim masaya doğru şişeler fırlatılmaya başlandı. Daha sonra bir şahıs, elindeki şişe ile başıma vurdu. Şişe kırıldı, akabinde ortalık karıştı. Görüntülerdeki Oktay Kurt'a bardak fırlatan kişi benim. Yaşanan arbede sırasında sadece kendimi savundum. Kimseyi darbetmek için bir müdahalede bulunmadım" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Oktay Kurt ise, ifadesinde kendilerine karşı masadan küfredildiği için kavganın başladığını öne sürerek, “Faruk Taş, masadan aldığı şişeyi yüzüme fırlattı. Şişe sol gözüme geldi. Yaranın acısı ile uğraşırken karşı taraf, bana vurmaya başladı" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen avukat Faruk Taş tutuklandı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kavgaya karışanlar hakkında başlatılan soruşturma sonunda Faruk Taş hakkında 2 kişiye yönelik "basit yaralamaya teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 6 yıla, Oktay Kurt hakkında 4 kişiye yönelik "hakaret", "basit yaralamaya teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 17 yıla kadar, Ertuğrul Görgü hakkında 5 kişiye yönelik "silahla kasten yaralama ve basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 15 yıla kadar, Mustafa Ağca hakkında ise 5 kişiye yönelik "basit yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Olaydan bir ay sonra görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık avukat Faruk Taş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8’inci durulmasına sanıklar Oktay Kurt ve Ertuğrul Görgü ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme savcısı verdiği mütalaasında sanıklardan Faruk Taş ve Mustafa Ağca’nın cezalandırılmasını talep etti.

BARDAK SİLAH SAYILDI!

Duruşma sonunda hakim, Faruk Taş’ı, "kasten yaralama" suçunu silahtan sayılan bardakla işlediği ve bunun sonucunda Oktay Kurt’un bir gözünü kaybettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına, Ertuğrul Görgü’ye yönelik "basit yaralama" suçundan da 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Kavgada sol gözünü kaybeden Oktay Kurt’a ise "hakaret" ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 34 gün hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ertuğrul Görgü 2 yıl 22 gün, Mustafa Ağca ise 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hakim ayrıca Mustafa Ağca hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, diğer sanıklar Oktay Kurt ve Ertuğrul Görgü’nün daha önce haklarında başka mahkemece verilip ertelenmiş hapis cezası kararları olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.