Barolar, yerel seçimlerde hukuki destek verecek

Türkiye sandık başında... Oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) barolar, yurtta tüm gün hukuki destek verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:24
Barolar, yerel seçimlerde hukuki destek verecek
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), bugün yapılacak yerel seçimde avukatlar, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine tüm gün hukuki destek vereceklerini duyurdu.  

Açıklamada, "Seçim güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin ihbarlar, sorunun yaşandığı illerdeki gönüllü avukatların müdahil olabilmesi için Barolarla da paylaşılacaktır" denildi.

TBB’den yapılan açıklama şöyle:  

"Mahalli İdareler Seçimi için ülke genelinde oyların güvenliğinin sağlanması ve yurttaşın iradesinin gerçeğe uygun şekilde sandıktan çıkmasını desteklemek amacıyla hazırlıklarını tamamlamıştır. 

TBB tarafından oluşturulan Seçim Güvenliği Merkezi’nde görev alan ve seçim hukuku konusunda eğitim almış gönüllü avukatlar, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine gün boyu hukuki destek verecektir. 

Seçim güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin ihbarlar, sorunun yaşandığı illerdeki gönüllü avukatların müdahil olabilmesi için Barolarla da paylaşılacaktır. Seçim Güvenliği Merkezi’ne Türkiye’nin her yerinden 0312 988 16 70 (10hat) numaralı telefondan ulaşılabilecektir."  

İSTANBUL BAROSU DA GÖREVDE

İstanbul Barosu da 31 Mart Yerel Seçimleri Seçim Güvenliği Yardım Masaları sabah 06.30 itibaren görevine başladı. Genel Sekreter Av Burcu Öztoprak da telefonlara yanıt verenler arasında.

0212 393 08 39 (12 Hat) numaralı hattan İstanbul Barosu'na ulaşabilir.


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