Baş'tan 'Can Atalay' açıklaması: Derhal serbest bırakılmalı!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AYM'nin "hak ihlali" kararı verdiği tutuklu vekil Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi. Baş, MHP lideri Bahçeli'ni AYM ile ilgili açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:59
Baş'tan 'Can Atalay' açıklaması: Derhal serbest bırakılmalı!
Abone Ol google-news

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa yürürlükteyse Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, uygulanmak durumundadır. Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

TİP Genel Başkanı Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, Bahçeli'nin geçmiş yıllarda yaptığı Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş kararlarına ilişkin açıklamalarını okudu.

Erkan Baş, "Dün konuşan Devlet Bahçeli'ye, daha önce Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmalarla, yazılı açıklamalarla, Devlet Bahçeli zaten kendisi yanıt veriyor. Benim Devlet Bahçeli'ye cevap vermeme gerek yok" diye konuştu.


İlgili Haberler

Can Atalay'dan vekili olduğu Hataylılara mesaj: Büyük yıkımın sebebi olanlar sizle buluşmamı engelliyor

Can Atalay'dan vekili olduğu Hataylılara mesaj: Büyük yıkımın sebebi olanlar sizle buluşmamı engelliyor
Can Atalay'ın avukatlarından Yargıtay’a itiraz: AYM kararını uygulayacak bir mahkeme arıyoruz!

Can Atalay'ın avukatlarından Yargıtay’a itiraz: AYM kararını uygulayacak bir mahkeme arıyoruz!
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Can Atalay’ çağrısı: ‘Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa…’

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Can Atalay’ çağrısı: ‘Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa…’

En Çok Okunan Haberler