Kılıçdaroğlu’ndan ‘Can Atalay’ çağrısı: ‘Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa…’

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yargı krizinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş‘a seslendi. Kılıçdaroğlu, “Meclis, milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır. Hatay Milletvekili Can Atalay’ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir!” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:38
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Can Atalay’ çağrısı: ‘Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa…’
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Yargı krizinin yankıları sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Meclis, Yüksek Seçim Kurulunun kabulü ve milletin oylarıyla seçilen bir Milletvekilini, en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen cezaevinden çıkaramıyorsa acz içindedir. Üzülerek söylüyorum, bugünkü Meclis’in büyük çoğunluğu Sarayın boyunduruğu altındadır. Meclis, Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır. Meclis Başkanını yürekli olmaya, milletin helal oylarını savunmaya çağırıyorum. Hatay Milletvekili Can Atalay’ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir!"


Kemal Kılıçdaroğlu CHP Can Atalay

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