Can Atalay'dan vekili olduğu Hataylılara mesaj: Büyük yıkımın sebebi olanlar sizle buluşmamı engelliyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 20:28

Güncelleme: 14.11.2023 - 20:28

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi davasından hükümlü olarak bulunduğu Silivri 9 No’lu Cezaevi'den gönderdiği mesajla TİP Hatay İl Kongresi’ni ve Hatay halkını selamladı.

Atalay, mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili Hataylılar, Türkiye İşçi Partisi’nin kıymetli üyeleri, değerli konuklar, sosyalizm için omuz omuza mücadele verdiğimiz tüm yoldaşlar, hepinizi en samimi duygularımla kucaklıyorum. TİP Hatay İl Örgütü’nün ve Hataylıların üzerimde emeği büyüktür.

Depremler sonrası Hatay’da yaşanan büyük yıkımlar ve kayıpların içerisinde, bana sahip çıkan sizlere karşı, sorumluluğumu yerine getirememenin mahcubiyetini yaşıyorum. Hatay’a ses olmak, Hatay için canla başla çalışabilmek isterdim. Fakat Hatay’daki büyük yıkımın sebebi olanlar, deprem sonrası yaşanan sorunların failleri, sizlerle buluşmamı engelliyor.

'BU SÜREÇTE ALTINDA EN FAZLA EZİLDİĞİM ŞEY HATAY İÇİN ÇALIŞAMAMAK'

Mesele bugün Can Atalay’ı aşmış, Cumhuriyetimizin varlık sorununa dönüşmüştür. Bütün bu süreçte altında en fazla ezildiğim bana sahip çıkan Hataylıların sesi olamamak, Hatay için canla başla çalışamamak.

Hatay’da yaşanan kayıpların hesabını sormak, suya dahi erişemeyen sizlerin sesi olmak, kayıpları içerisinde yokluğa itilen bir kentin mücadelesini büyütmek için aranızda olmayı çok istiyorum. Hatay’ın kavgasını veren siz yoldaşlarımla omuz omuza verebilme ümidiyle selamlıyorum.

Türkiye İşçi Partisi Hatay İl Örgütüne, tüm yoldaşlarıma verdikleri mücadele için teşekkür ederim. Kongremizin Hatay davası ve sosyalizm mücadelesi için yararlı olacağına inanıyorum. Hataylıların sesi olan Hatay İl Örgütümüz, önümüzdeki yerel seçimlerde de bir başarının mimarı olacaktır.

Kısa zamanda omuz omuza vermek dileğiyle… Selam olsun sosyalizmin aydınlık geleceğine! Baki ilk selam!"

Vekilimiz Can Atalay gönderdiği mesajla İl Kongremizemi selamladı.



Biz de en kısa zamanda Can vekilimizle omuz omuza verip mücadelemizi birlikte büyütmeyi diliyoruz.



Selam olsun sosyalizmin aydınlık geleceğine! pic.twitter.com/hxiHeq89vJ — Türkiye İşçi Partisi - Hatay (@tip_hatay) November 14, 2023

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazandığı gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yapılmıştı.

Sürecin devam ettiği sırada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM'nin kısa kararı Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Can Atalay'ın avukatları tahliye başvurusu yaparken Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı bu daireye göndermişti.

Yargıtay ise AYM kararını tanımadığını belirterek söz konusu kararda imzası bulunan üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Türkiye'de yaşanan yargı krizine ilişkin siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken, yandaş Yeni Şafak ise AYM üyelerini hedef göstermişti.