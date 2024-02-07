Başak Demirtaş aday olmayacağını duyurdu: DEM Parti'nin İstanbul adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:57

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:58

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı için başvuru yapmayacağını açıklamasıyla ilgili konuşan Temelli, şunları söyledi:

"Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları mücadelemize güç kattı. Hem Başak Demirtaş hem diğer arkadaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Aday meselesi kurumlarımızda değerlendirildi. Kurumlarımız sayın Başak Demirtaş ile de müzakere yapmışlar ve ortak bir sonuca ulaşmış.

Nasıl ki aday olduğu açıklaması bize güç verdiyse bu açıklaması da güç katmıştır. 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkacağız. DEM Parti'nin güçlenmesi bu ülkede demokrasinin güçlenmesidir. Başta kayyumlardan kurtulmak ve Türkiye'nin her yerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun mücadelesini Başak Hanım ile de Selahattin Başkan ile de vermeye devam ediyoruz."

Temelli, İstanbul için duyuracakları adaya yönelik ise "9 Şubat'ta açıklamayı düşünüyoruz, bu konudaki çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor" dedi.