Tunç Soyer ‘DEM Parti’ iddialarına yanıt verdi: ‘Benim gündemimde yok’

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:33

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:33

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinden ayrılacağı, DEM Parti’den aday olacağı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Soyer, "DEM’den aday olacak mısınız” sorusuna, “Benim gündemimde DEM’den aday olmak yok” diye yanıt verdi.

Adaylık açıklamasının ardından ilk kez Anka Haber Ajansına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı.