Başarır, Cumhuriyet'e değerlendirdi

Yayınlanma: 26.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.01.2025 - 04:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden gündeme getirilen Gezi soruşturması kapsamındaki süreci takip etmek ve ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunmak için bir heyet görevlendirdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer aldı. Heyetin başında yer alan CHP’li Başarır, yıllar sonra Gezi sürecinin yeniden gündeme getirilmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

FETÖ kumpasları dönemini anımsatan Başarır, “Ergenekon - Balyoz sürecinde de yine asla başlamayacak soruşturmalar yapılmış ve Türkiye karanlığa götürülmüştü. Şimdi benzeri yapılmak isteniyor. Bu iktidarı eleştiren kim varsa gözdağı verilmek isteniyor. Bunun içinde daha önce AKP’ye oy vermiş insanlar da var. O yüzden buna hem tüm partiler hem de tüm yurttaşlar karşı çıkmalı. Türkiye farklı bir noktaya götürülüyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu kapsamda kendilerine “Haksızlığa uğrayan ve uğrayacak herkesin yanında olalım” dediğini aktaran Başarır, “Ne oldu da tekrar Gezi’yi gündeme getiriyorsunuz? Türkiye’nin tek sorunu bu mu? Hukukçu arkadaşlarımızla tüm süreci takip edeceğiz. İhtiyacı olanlara da hukuki destek vereceğiz” dedi