"Başarısızlık için çalıştılar"

Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:59

Güncelleme: 02.04.2024 - 15:59

İYİ Parti’nin seçim başarısızlığının yankıları devam ediyor. İzmir’de genel seçimlerde yüzde 11,6 oy alan İYİ Parti, bu oranı genel seçimlerde yüzde 3,7’ye kadar düşürerek 6’ncı parti konumuna geriledi. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale başarısızlığa ilişkin basın açıklaması yaptı. İzmir İl Örgütü’nde konuşan Özlale “31 Mart'tan sonra kongre hesapları yapıp bize destek olmayanlar yüzünden başarısız olduk, sandıkların yüzde 45’ini dolduran başkanlar yüzünden başarısız olduk. Çalışmayan milletvekilleri olarak başarısız olduk, parti olarak başarısız olduk” dedi.

"BAŞARISIZLIK TEK KİŞİYE BAĞLANAMAZ"

Başarısızlığın sadece Genel Başkan Meral Akşener’e yüklenemeyeceğini vurgulayan Özlale “Sayın genel başkanımız bir kongre kararı aldı ama şunu bilmek lazım, sayın genel başkanımız bu başarısızlığın tek sebebi olmadı. Her ilde kendi başımıza aday çıkarma dirayeti ve ısrarını her seferinde yineledik. Bütün büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde aday çıkartmamız ve aldığımız sonuç hepimizin sorumluluğu, tek bir kişinin değil. Daha seçim sonuçlanmadan seçim sonrası hesaplar yapan arkadaşlar başta olmak üzere eleştirmemiz gereken çok şey var. İYİ Parti’ye yakışan şekilde bu seçim yenilgisinin muhasebesini yaparız. Herhangi bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bu sorumluluğu üstleniriz. Bu seçimin başarısızlığını tek bir kişiye bağlamak haksızlık olur” şeklinde konuştu.

Özlale Meral Akşener’in partiden ayrılması durumda kendisinin de İYİ Parti’den istifa edeceğini belirterek “Beni siyasete ikna eden kişi Meral Akşener’dir. Ben rozetimi şimdiye kadar çıkarmadım. Ancak Meral hanımın genel başkanlığı bırakması durumunda bende partiden ayrılırım” ifadelerini kullandı.