Başevirgen: CHP’li belediyelerin halka ulaşmasından o kadar rahatsızlar ki...

05 Şubat 2022 Cumartesi, 10:16

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, hayvancılık konusunda CHP'li belediyelere yönelik uygulandığı belirtilen çifte standarda tepki gösterdi.

Hayvan yetiştiricilerinin artan maliyetler nedeniyle özellikle hayvan sağlığı için gerekli olan veterinerlik, ilaç ve aşılama giderlerini karşılamakta zorlandığını ve devletin de bu giderleri karşılamadığını belirten Başevirgen, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu sıkıntıları gören ve bir nebze olsun yetiştiricisine destek olmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduğu hayvan hastalıkları ile mücadele amaçlı "Ücretsiz Aşılama Projesi" teklifi yanıtsız bırakıldı. Aynı şekilde Manisa Saruhanlı Belediyesinin ücretsiz aşılama teklifine de olumsuz yanıt verdiler" dedi.

CHP’li Başevirgen, “CHP’li Belediyelerin hayvan yetiştiricilerine ücretsiz hizmet sunmasına karşı duran Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelerimizin düşündüğü bu fikri beğenmiş olacak ki 1 Şubat 2022’de Ankara'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği protokolü imzaladı. Buna göre, Gaziantep'te 2022 yılı boyunca Bakanlık TÜRKVET Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunan 194 bin büyükbaş, 700 bin küçükbaş hayvanın tamamı ve yaklaşık 5 bin kedi ve köpek aşılama kapsamına alınacak ve bu aşıların maliyeti Belediye tarafından karşılanacak" diye devam etti.

“İKTİDAR HAYVANLARIMIZI BİLE KUTUPLAŞTIRIYOR”

Başevirgen, öncelikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ettiğini söyleyerek “Öncelikle hem yetiştiricilerimizin hem de tüketicilerimizin yararına bir uygulama olmasını temenni ediyorum. İki sene önce Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında böyle bir proje uygulandı ve gayet başarılı da oldu. Umarım Gaziantep çiftçi ve yetiştiricisi de başlatılan bu projeden eşitçe ve üst seviyede faydalanır. İktidarın ayrıştırıcı dilini ve uygulamalarını hayatımızın her alanında görüyorduk. Fakat bu durum çok daha trajikomik. CHP’li belediyelerin halka ulaşmasından ve halk tarafından teveccüh görmesinden o kadar rahatsızlar ki hayvan ve toplum sağlığını bile önemsemiyorlar. Adeta hayvanlarımızı bile bu kutuplaştırma siyaseti ile ayrıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

“YAPILAN ÇİFTE STANDARDIN NEDENİ CHP’YE OY VERMİŞ OLMALARI MI?”

Başevirgen, “Belediyelerimizin halka hizmet etmesini engellemek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Bu aşılamaları ücretsiz uygulamak Bakanlığın asli göreviyken ne yazık ki yapamıyorlar. Halka bu hizmeti ücretsiz vermek isteyene de engel oluyorlar. Şimdi iktidara soruyorum, Ankara’da veya Manisa’da yaşayan yetiştiricilerimizin suçu günahı ne? Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeleri mi? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bizlere “tarımı siyasete alet etmeyin” diyordu. Şimdi bu yapılan çifte standart ne anlama geliyor?” diye sordu.