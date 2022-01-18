'Türkiye'nin tek hayvan psikoloğu', terk edilen hayvanların travmalarını anlattı

18 Ocak 2022 Salı, 11:43

Türkiye'nin tek hayvan psikoloğu Prof. Dr. Tamer Dodurka, mevcut veya yeni kurulacak bakımevlerinin, sokakta yaşayan veya sokağa terk edilen hayvanların yaşadıkları psikolojik sorunlar da göz önünde bulundurularak dizayn edilmesi gerektiğini savundu.

Dodurka'ya göre, kısırlaştırma, aşılama ve ameliyatların da yapılabildiği bakımevlerinde, hayvanların fiziki rehabilitasyonlarının yanı sıra yaşadıkları travmalara bağlı olarak, psikolojilerinin de düşünülmesi gerekiyor. Prof. Dr. Dodurka, hayvanların rehabilitasyon sürecinde fiziki tedavinin yanı sıra psikolojik tedavinin önemini, yasaklı ırk sorununu, sokakta yaşayan ve ya sahipliyken sokağa terk edilen hayvanların yaşadıkları travmaları anlattı.

"ONLARI ANLAMAK İÇİN 5 DUYU YETMİYOR"

İnsanların en çok zorluk çektiği konulardan birinin farklı canlı türlerinin duygularını, psikolojilerini anlayabilmek olduğunu belirten Dodurka, insanların hayvanları anlayabilmek için genellikle 5 duyu ile hareket ettiğini, bunun da yetmediğini söyledi.

Empati kurmaya yatkın olunması gerektiğini dile getiren Dodurka, "Bunu yaparsak, iletişimimiz de kolaylaşıyor. Onların dillerini anlayabiliyoruz, kendimizi de onlara daha iyi ifade etmeye başlıyoruz. Onların çok klasik, sade, anlaşılabilir bir dili var. Bu dili anlamak mümkün. Biz de o dili kullanarak onlara bir şeyler anlatabiliyoruz. Hayvanların eğitiminde de kullanılan yöntem budur. Onların dili ile onları eğitmeye başlıyoruz" dedi.

Dodurka, hayvanların beden dili ile 200'den fazla mesaj verdiğinin tespit edildiğini, bunun önemli bir bölümünün kulak, çene, bakış, diş hareketleriyle gerçekleştiğini, bir köpek dişini gösterdi diye saldıracak veya kuyruğunu oynattığı için mutlu diye düşünülemeyeceğini belirtti.

"SOKAKTA BÜYÜMÜŞ BİR HAYVANIN BAKIMEVİNE KAPATILMASI PSİKOLOJİSİNE UYGUN DEĞİL"

Sokak hayvanlarının durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Dodurka, "Aslında evcil hayvanın yeri tabii ki sahibinin yanıdır fakat sokakta doğmuş, sokakta büyümüş bir hayvanın eve veya bakımevine kapatılması onun psikolojisine çok uygun değil. O çünkü orada gözünü açmış, oranın kuralını öğrenmiş, orayı güvenli ortam olarak bulmuş" ifadelerini kullandı

Dodurka, evcil hayvanların sokağa bırakılmasının hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Evdeki hayvanı sokağa atmak müthiş şekilde onun psikolojisi açısından çok kötü. Çünkü sokaklar evdeki hayvanın alışkın olmadığı ortamlar. Evde kendisine güvenli bir ortam oluşturmuş. Sahibini de genellikle bir sürü lideri olarak görür köpekler. Bu sürü düzenini tamamen bozup, bilmediği hayvanların ve insanların arasına atılması onun için korkunç bir olay. Sokağın kurallarını bilmediği, sokak köpekleri gibi bu beden dilini kullanmasını bilmediği için kendisini ifade etmekte de zorluk çekecek. O yüzden evden atılan bir köpeğin sokakta yaşamı korku dolu ve korkunç gerçekten."

"'YASAKLI IRK' SAHİBİ OLMAK İSTEYEN KİŞİLER PSİKOTEKNİK BELGESİ ALMALI"

Prof. Dr. Dodurka, Türkiye'de 'yasaklı ırklar' olarak yaftalanan hayvanların tehlikeli hale gelmesinin sebebinin bilinçsiz, art niyetli, bazen ruh sağlığı yerinde olmayan kişiler olduğunu, kurallara uyan bilinçli insanların elinde bu hayvanların tehlike arz etmediğini söyledi.

Bazı ülkelerde 'tehlikeli ırk' sahibi olmak isteyenlerin bir takım testlerden geçtiğini Dodurka, Türkiye'de de bu ırklara sahip olmak isteyen kişilerin psikoteknik belgesi alması gerektiğini savundu. Dodurka, köpeklerin çocuklarla yalnız bırakılmaması ve kamusal alanda ağzının bağlanması halinde ısırma olaylarının ve tehlikeli durumların büyük ölçüde önleneceğini söyledi.

VETERİNER İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI ÖNERİSİ

Prof. Dr. Dodurka, farklı ülkelerde sokak köpeklerinin bir merkez tarafından yönetimine ilişkin örneklerin bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulması, üniversitelerin ve gönüllülerin de dahil edilmesiyle sokak hayvanlarına dair pek çok sorunun çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi.

"KAÇMA, GÖZ GÖZE GELME, OTUR"

Köpekler insanlardan zarar görmemişlerse, bu hayvanların insanlara karşı olumsuz bir ruhsal yapıya sahip olmadıklarını vurgulayan Dodurka, insanların bir köpeğe karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda, şu önerilerde bulundu:

"Tanımadığınız köpeğin üzerine birden bire giderseniz, kendini korumak isteyip, sizi ikaz edici bir tarzda yaklaşımda bulunabilir. Sahipli bile olsa, sahibi 'ısırmaz' bile dese, biz o hayvana aniden yaklaşmamalıyız. Sizi tanımasına, koklamasına, sizden bir tehlike gelmeyeceğini anlamasına zaman tanımanız gerekiyor. Köpek ters davranıyorsa, kaçmak, çığlık atmak, üzerine gitmek gibi kışkırtıcı hareketlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Kaçamayacaksak, sakinliğimizi korumamız, mümkünse göz teması kurmadan, başka yöne bakarak yolumuzu değiştirmek denenmelidir. Baktık ki saldırı başladı, ani hareketlerden kaçarak vücudumuzu ufaltıp, hayati organlarımızı korumalı, gerekirse dirseğimizi teslim etmeliyiz."