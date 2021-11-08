Başkan Maçoğlu'ndan sola çağrı: "İttifaklar ve eylemlerle iktidara..."

08 Kasım 2021 Pazartesi, 16:09

'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Karanlıktan Aydınlığa Türkiye’nin Seçeneği Ne Olmalı?’ başlıklı konferansta konuştu.

TKH'nin "Yeni Bir Cumhuriyet" sloganıyla düzenlediği konferans dizisinin ikinci buluşması olan sözkonusu konferansta konuşmacı olarak Maçoğlu'nun yanı sıra Gazeteci-Yazar Atilla Özsever ve TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer de yer aldı.

Konuşmasında, "burjuvazinin yönetememe krizi içinde bulunduğunu, işçi sınıfın ise sömürüye karşı mücadeleyi yükseltmeye başladığını" ifade eden Maçoğlu “İttifaklar ve kitlesel eylemlerle sosyalistlerin-komünistlerin, kapitalizmin dipte olduğu bu dönemde iktidara yürümesi gerekiyor” dedi.

Sosyalist yerel yönetimlerde beraberce hareket ederek başarılı olabileceğini belirten Maçoğlu, tarih içinde yaşanan deneyimlerden örnekler verdi. Tunceli’de halkla beraber başardıklarını anlatan Maçoğlu, “bugün Türkiye’de on binlerce üreticinin ve seksene yakın kooperatifin bulunduğu devrimci bir anlayışın geliştiğini” söyledi. Maçoğlu ayrıca, bakanlığın ve valiliğin kamu yararına yapılan çalışmalarda önlerine engel çıkarıldığını, buna karşın özel sektörün ise sınırsız desteğe sahip olduğuna dikkat çekti.

"HESAP SORACAK BİR SEÇENEK"

Maçoğlu'nun ardından sözü alan TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer ise konuşmasına “Bizim iki Ekimimiz var, biri 29 Ekim diğer Ekim Devrimi. Bu ikisini de selamlıyoruz” sözleriyle başladı. “Bu iki cumhuriyetin yıkıldığını ancak gericiliğe, saltanata, emperyalizme karşı yeniden kurulacağını” söyleyen Kılçer, Erdoğan’ın gideceğini ancak sadece bununla yetinilmemesi gerektiğini belirtti.

Bundan sonrasının emekçi halk tarafından tartışılması gerektiğini vurgulayan Kılçer, “ülkenin sol seçeneğinin, çetelerden, mafyalardan, tarikatlardan, Uğur Mumcu’nun, Sivas ve Maraş katliamlarının hesabını soracak bir seçenek olması gerektiğini” ifade etti. Halkın, gençlerin ve kadınların, gelecek, laiklik, iş ve ekmek istediğine dikkat çeken Kılçer, Türkiye’nin sol seçeneğinin; emekçilerin ve halkın taleplerini ifade eden, bütün halkın arkasında duracağı bir slogana sahip, yeni bir Türkiye vizyonu bulunan solcu/ sosyalist bir adaya ihtiyaç duyduğunu" söyledi.