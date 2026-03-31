31.03.2026 16:17:00
Haber Merkezi
Başkan Mustafa Bozbey gözaltına alındı: Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP'ye mi geçecek?

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerindeki operasyonla gözaltına alındı. Bozbey'in tutuklanması ve görevden alınması halinde, belediye meclisindeki çoğunluk nedeniyle yönetimin AKP’ye geçme ihtimali gündemde...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Bozbey’in yanı sıra 58 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

TUTUKLAMA OLURSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bozbey hakkında tutuklama kararı verilmesi halinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması bekleniyor. Bu durumda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapılacak.

Meclisteki sandalye dağılımı ise dikkat çekiyor. 106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var.

Bu tablo, olası bir seçimde belediye yönetiminin yeniden AKP’ye geçebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

MECLİS ARİTMETİĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre dağılım şöyle:

  • AKP: 50
  • CHP: 41
  • MHP: 8
  • İYİ Parti: 3
  • BBP: 1
  • Yeniden Refah Partisi: 1
  • Türkiye İttifakı Partisi: 1
  • Bağımsız: 1

Bu dağılım, Cumhur İttifakı’nın mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğunu gösteriyor.

BENZER ÖRNEKLER YAŞANDI

Son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve müdahaleler sonucu bazı belediyelerin yönetimi el değiştirdi.

Esenyurt ve Şişli’de kayyım atamalarıyla, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’da tekrar edilen seçimlerle, Beykoz’da ise belediye yönetimindeki değişimle birlikte toplamda 5 belediye AKP yönetimine geçti.

Bu süreçlerde yaklaşık 1,5 milyonu aşkın seçmenin oy verdiği belediyelerin yönetiminde değişiklik yaşanması, “seçmen iradesi” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

DEĞİŞİM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Bursa’daki gelişme, benzer bir senaryonun yeniden yaşanabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Öte yandan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın da önümüzdeki günlerde AKP’ye katılmasının beklendiği belirtiliyor.

