Başkan Nuri Köksal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Artık hemşehrimiz değilsiniz'

'Mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor.

Konya’nın Akşehir ilçesinin Belediye Başkanı A. Nuri Köksal’dan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki geldi.

Köksal, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun soy bağının bulunduğu Akşehir'e dikkat çekerek “Artık siz hemşehrimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz”

''ARTIK SİZ HEMŞEHRİMİZ DEĞİLSİNİZ''

Köksal paylaşımında şunları söyledi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eski Genel Başkanı. Bendeniz, büyük dedenizin memleketi ve Kuvay-ı Milliye'nin Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal...

CHP İlçe örgütünde uzun uzadıya gündeme dair görüşlerimi açıkladım ve sosyal medyada da yayınlandı.

Size sadece şunu söylemek isterim: Soy bağınız Akşehir’de medfun olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’ne dayanıyor olabilir ama Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşehrimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz.”