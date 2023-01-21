CHP'li Murat Bakan'dan Erdoğan'ın baraj sözlerine tepki
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul, Ankara, İzmir gibi belediyelerimizde de büyükşehir belediyelerinin barajlar yapmaları gerekir" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan, Erdoğan'a 5625 sayılı Kanun'u hatırlattı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'dan seçim tarihiyle ilgili açıklamasında "14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar bu da hayırlı bir adımdır" dedi. Erdoğan, kuraklıkla ilgili soruya, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi belediyelerimizde de büyükşehir belediyelerinin barajlar yapmaları gerekir" diye yanıt verdi.
Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandı:
- Bunlar anlık adımlar değil. Devlet Su İşleri olarak barajlar yaptık yapıyoruz. İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirlerde belediyelerin sorumluluğundadır. Onlarında buralarda barajlar yapmalı gerekmektedir. En son yaptığımız baraj Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Bu işin tek tedbiri barajlardır bunun dışında ciddi bir tedbir söz konusu değil.
CHP'Lİ MURAT BAKAN'DAN ERDOĞAN'IN BARAJLA İLGİLİ SÖZLERİNE TEPKİ
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul, Ankara, İzmir gibi belediyelerimizde de büyükşehir belediyelerinin barajlar yapmaları gerekir" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı, cuma çıkışı soruları yanıtlıyor. Kuraklığı sorunca İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin baraj yapması lazım diyor.— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) January 20, 2023
Cumhurbaşkanı’nın 5625 sayılı Kanun’u bilmediği anlaşılıyor. Ya da biliyor işine gelmiyor.
Ne diyor kanun? Biz hatırlatalım!
Bakan, Erdoğan'a 5625 sayılı Kanun'u hatırlattı hatırlatarak "Kuraklık baraj yapılarak çözülebilir mi?" diye sordu.
Bakan devamında da "Milli Parklarda ağaç kesen, ormanları madenlere kiralayan, ormanı yaşam kaynağı değil kereste olarak gören ve cari açığı orman ürünleri satarak kapatmayı düşünen bir anlayış kuraklık sorununu çözemez" ifadelerine yer verdi.
Bakan'ın paylaşımları şu şekilde:
- Cumhurbaşkanı, cuma çıkışı soruları yanıtlıyor. Kuraklığı sorunca İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin baraj yapması lazım diyor. Cumhurbaşkanı’nın 5625 sayılı Kanun’u bilmediği anlaşılıyor. Ya da biliyor işine gelmiyor. Ne diyor kanun? Biz hatırlatalım!
- 8/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun; “Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ'yi yetkili kılmıştır.” Barajı DSİ yapacak. Peki kuraklık baraj yapılarak çözülebilir mi? Elbette hayır.
"BARAJLARI YAPMANIN DSİ’NİN GÖREVİ OLDUĞUNU DAHİ BİLMEYEN BİR İKTİDAR KURAKLIKLA MÜCADELE EDEMEZ"
- Kuraklığın çözümünü bulmak için nedenini bilmek, önlemek için de iklim krizi ile mücadele etmek lazım. Bunun için de önce ormanlarınızı ve sulak alanlarınızı korumalısınız. Burada ise güzel ülkemizin durumu vahim.
- Milli Parklarda ağaç kesen, ormanları madenlere kiralayan, ormanı yaşam kaynağı değil kereste olarak gören ve cari açığı orman ürünleri satarak kapatmayı düşünen bir anlayış kuraklık sorununu çözemez.
- Türkiye’nin geçmişte haritalarda görünen 60’a yakın gölünü, sulak alanlarını kurutan, kirleten, kullanılamaz hale getiren, Türkiye’de suyun yüzde 75’ini vahşi sulamaya harcayan, barajları yapmanın DSİ’nin görevi olduğunu dahi bilmeyen bir iktidar kuraklıkla mücadele edemez.
- Sayın Cumhurbaşkanı merak etme sayılı gün çabuk geçer. Kuraklık sorununu da, tüm sorunları da 14 Mayıs’tan sonra biz çözeceğiz.
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