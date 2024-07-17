Başkan Ünlü'den ötenaziye hayır
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, TBMM'ye sunulan ve sokak hayvanlarına “ötanazi” yolunu açan kanun teklifine tepki gösterdi. Ünlü, “‘Ötanazi' uygulamasını kabul etmiyor, sokak hayvanlarının yaşama hakkını sonuna kadar savunuyoruz” dedi.
Başkan Ünlü yaptığı açıklamada, “Hayvanlar bizim en sadık dostlarımızdır. Sokak hayvanlarının yaşama hakkı kutsal ve dokunulmazdır. ‘Ötanazi' uygulamasını kabul etmiyor, sokak hayvanlarının yaşama hakkını savunuyoruz” şeklinde konuştu.
"HER CANLININ HAKKINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"
Ünlü, belediyelerin kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlüyüz. Daha vicdanlı, daha duyarlı ülke için hayvanların yaşam hakkını savunacağız" ifadelerini kullandı.
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