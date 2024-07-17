'Sokak hayvanlarına ölüm' teklifi Meclis'te... Komisyonda gerilim!

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:02

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:10

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sokak hayvanlarının 'ötenazi' adı altında öldürülmesini de içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi'ni görüşmek için toplandı.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin başkanlığını yaptığı komisyonda, görüşmelerin yapıldığı alanın yetersiz olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi gerektiğine ilişkin üyeler arasında tartışma çıktı. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Ülkemizi, halkımızı, milyonlarca canlıyı ilgilendiren bir yasa tasarısı ile karşı karşı karşıyayız. Her yönden ele alınması gerek" dedi.

Emir, Komisyon Başkanı Kirişçi'nin sadece milletvekillerinin değil derneklerin, meslek örgütlerinin, hayvanlarla ilgili söyleyecek sözü olan herkesi dinleneceği sağlıklı bir ortamı yaratmak gibi bir görevi olduğunu anımsattı.

Alana ayrıca hayvan haklarını savunucusu STK'lerin alınmadığı öğrenildi.

Kirişçi'nin tartışmaların büyümesiyle birlikte milletvekili danışmanlarını ve gazetecilerin dışarı çıkmasını istemesi üzerine ise Emir, "Bu tartışmalar basın mensuplarının gözü önünde olacak. Bu yasayı ne meclisten ne Türk Halkının gözünden kaldıramayacaklar. Bu komisyonda ne konuşuluyor, kim sokak hayvanları öldürülsün diye mücadele ediyorsa Türk milleti görsün" diye konuştu.