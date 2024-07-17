İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:54

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:48

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Dervişoğlu, ''Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün. Çetelerin, mafyaların, kaçakların peşine düşün'' açıklamasında bulundu.

''YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ''

İzmir'de yaşanan elektrik kaçağı nedeniyle 2 yurttaşın hayatını kaybetmesine ilişkin ''İster yerel yönetim ister merkezi yönetim ister özel şirket olan asıl eksik olan kamu denetiminin yokluğudur. Bu olayın yakın takipçisi olacağımızı milletin kürsüsünden bir kez daha ifade ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

'YEMEK HESABININ ARTIŞI BİLE DEĞİLDİR''

Müsavat Dervişoğlu, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin ''Emekliye reva gördüğünüz bu artış, lüks ve şatafat meraklısı saray bürokratlarınızın, il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği 168 binlik yemek hesabının bahşişi bile değildir'' dedi.

Dervişoğlu açıklamasında şunları söyledi:

Dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 65 bin lirayı aşmıştır. Tek başına yaşayan bir kişinin yapması gereken mutlak harcamaları ile yaşamını idame ettirmesi için yapması gereken harcamaların ise en az 30 bin 604 lira olduğu tespit edilmiştir. Bu rakamlar hayatta kalma rakamlarıdır.

''ÖDETTİĞİN BEDEL ÇOK AĞIR OLMUŞTUR''

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek ''Milletimize ödettiğin bedel çok ağır olmuştur. Faiz sebep enflasyon sonuç politikan AKP sebep enflasyon sonuç haline gelmiştir'' diye konuştu.

''TIPKI FETÖ GİBİ AK PARTİ İLE UYUM İÇİNDELER''

Dervişoğlu 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Görüyoruz ki; bugün de ders alınmış değildir. 'Hocaefendilerin' yerini şeyh efendiler, falanca cemaatler, filanca tarikatlar almaktadır. Sadakatlarini devlete değil kendilerine referans olan tarikat ve cemaatlere adayan yine emniyet ve yargıda konuşlanan bugün için isimlendirilmemiş örgütler FETÖ'den boşalan tahta taliptirler.

Tıpkı FETÖ gibi AK Parti iktidarıyla, çıkarları çatışana kadar şimdilik uyum içindedirler. Buradan bir kez daha uyarıyorum; liyakat yerine biat, hakikat yerine tarikat, hukuk yerine kayırmacılık, İslamiyet yerine cahiliyet, hürriyet yerine teslimiyet, Cumhuriyet yerine de kraliyet peşine koşanlar yine aldanacak, yine aldatacak yine bu millete felaket getirecektir.

Bunların yaptığı ticaretle değildir, Saray rejimi de bir tüccar rejimi değildir. Bunlar doğrudan doğruya tefecidir tefeci. İnsan hayatını 3 kuruşa alıp 5 kuruşa satan tefecidir."