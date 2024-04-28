Başkana ‘İYİ’ şanslar: Muhalefette yenilenme sürüyor, Akşener çekildi delegeler ikiye bölündü…
Geçen yıl genel seçimlerde yenilen muhalefet partilerinde yeniden yapılanma sürüyor.
Millet
İttifakı’nın birinci partisi CHP’nin
lideri değişmişti, ikinci partisi İyi
Parti’nin yeni lideri de dün değişti.
Meral Akşener tüm
eleştirilere karşın “hür
ve müstakil” girdiği
seçimden büyük bir
yenilgiyle çıkmasının
ardından dün,
“Başarısızlığı üstlendi”
ve genel başkanlıktan çekildi.
Akşener son kez parti
delegelerinin karşısına çıktı.
Konuşmasını yapmasının
ardından ışık hızıyla kurultayın
yapıldığı salondan ayrıldı. Genel
başkan adaylarının kendisini
uğurlamasına dahi fırsat
vermedi. “Son kez karşınızdayım,
pişman değilim, bedel ödeme
sırasında da en önde karşısınızda
duruyorum. Bugünden sonra bu
evi siz koruyacak, siz ayakta
tutacak, siz bakacaksanız”
dedi. Akşener’in, “Cazip
teklifler beni susturamadı”
sözü, satır aralarında dikkat
çekiyordu. İnsanın aklına, “Acaba
kimlerden geldi” sorusunu getirdi.
Bir tüzük değişikliği için, tüzük Komisyonu öngörülüyordu; vazgeçilmesi, “genel merkez”in zayıflığına yoruldu.
"AĞABEY" DEDİLER
Akşener’den sonra Dervişoğlu, Akalın, Aydın ve Kodaz konuştu. Hepsinin ortak özelliği iktidar ve Erdoğan karşıtlığında sert mesajlar vermesiydi. Koray Aydın, salonda “Ağabey” hitaplarıyla anıldı. İlk tur oylamada delege, bir adayı açık ara öne çıkarmadı. Adaylar ve kurmayları arasında temaslar yürütüldü. Ancak herkes ikinci turda şansını denemekten yanaydı ki Akalın taraf belirtmeden, delegesini kendi kararıyla baş başa bırakarak çekildi.
İkinci tur oylamada Akalın’ın 200 oyu blok olarak Dervişoğlu’na geçince delegeler ikiye bölünmüş oldu. Dervişoğlu, Aydın’dan 5 oy öne geçti. Günay Kodaz, Koray Aydın’ı desteklediğini açıkladı. Seçimin ikinci tura kalması, seçilecek genel başkanın elini epeyce zayıflatmış oldu.
İkinci turda ortaya çıkan
sonucun ardından üçüncü
turda Musavat Dervişoğlu genel
başkan seçildi. Ancak sonuç
partinin yeniden toparlamasının
güçlüğünü de ortaya koydu.
Bunun kamuoyuna, parti
tabanına, örgütlerine yansımaları
düşünüldüğünde, “güçlü parti”
beklentileri farklı boyutlara
geçmiş oluyor. Bu aşamadan
sonra sanki yalnızca, “İyi şanslar”
demek en doğrusu...
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