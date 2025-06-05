Başkanları tutuklanan CHP'li belediyelerde ne zaman seçim olacak? Başkanvekilleri nasıl seçilecek?

İstanbul’da CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile Adana’da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Çaykara hakkında "icbar suretiyle irtikap", Akgün hakkında "rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap", Bahçetepe hakkında "rüşvet almak", Aydar hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve Tekin hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve tutuklanmalarına karar verildiği belirtildi.

SEÇİM NE ZAMAN?

İstanbul Valiliği, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından söz konusu belediye meclislerinin, belediye başkan vekillerini seçmeleri için 11 Haziran'da toplanmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.

BAŞKANVEKİLLERİ NASIL SEÇİLECEK?



Bu kişilerin İçişleri Bakanlığı'nın 5 Haziran 2025 tarihli "Olur"u ile görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği, Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin belediye başkanı vekillerini seçmek üzere 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." denildi.



Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.















