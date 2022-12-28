'Başkanlık sistemi’ asgari ücretin alım gücünü de düşürdü

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Son açıklanan asgari ücretin “Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücreti” olduğu duyurulsa da 2018 öncesinde dolar bazında daha yüksek ücretler de verilmişti. Asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından bir tablo paylaşarak 2002’den bugüne kıyaslama yaptı.

Bilgin, “Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun” dedi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, AKP’lilerin her şeyi 2002 yılı ile karşılaştırmayı alışkanlık haline getirdiklerini söyledi. Rakamları istedikleri gibi kullanmayı tercih ettiklerini belirten Bakırlıoğlu, “Gerçekten öyle mi? Çünkü yıllar içerisinde doların da alım gücü düşüyor ve enflasyona yeniliyor. Ben Sayın Bakan’ın verdiği rakamlar üzerinden dolar bazında alım gücünü tek tek hesapladım. ABD enflasyonunu dikkate alarak hesapladığımızda 2008-2018 yıllarında 455 doların üzerinde olduğu görülüyor. 2008’de 593 dolar, 2013’te ise 576 dolara tekabül ediyor. Burada başkanlık sistemine girdiğimiz 2018 yılı önemli. 2018’den sonraki yıllarda her yıl asgari ücretin alım gücünün düştüğünü görüyoruz” dedi.

"TÜRKİYE’NİN PAYI AZALDI"

Bakırlıoğlu, başkanlık sistemine geçilen 2018 yılı ile birlikte Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı payın da yüzde 1’in altına indiğini belirten Bakırlıoğlu, “Dünyada Türkiye 2013 yılında ilk 16’da iken 2021’de 21. sıraya geriledi. IMF’nin 2022 birinci yarısı için tahmini sırası ise 23. IMF’nin 2022 birinci yarısı için dünya GSYH’si içerisinde Türkiye’nin payı tahmini ise 0.67. Son 9 yılda Türkiye’nin payı neredeyse yarı yarıya azaldı” değerlendirmesini yaptı. “Sayın Bakan verdiği rakamlara gerçekten kendisi inanıyor mu? Madem Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücretini verdiler, o zaman işçiler neden memnun değil?” diye soran Bakırlıoğlu, temmuzda 5 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücretin altı ayda enflasyon karşısında eridiğini, 8 bin 500 liranın da birkaç ay içerisinde eriyeceğini ve işçinin alım gücünün daha da düşeceğini kaydetti.

AKP’Lİ VEKİLE GÖRE YURTTAŞ MUTLUYMUŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğunu açıklaması sonrasında sendikalar, yapılan zammın açlık sınırının altında olduğuna dikkat çekmişti. Ancak AKP’li vekile göre vatandaş asgari ücretten mutluymuş! AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, katıldığı bir TV programında yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bulut, “Vatandaşımızın mutlu olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.