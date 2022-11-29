Yenisini alma dönemi bitti: Düşen alım gücüne ikinci el desteği

29 Kasım 2022 Salı, 14:06

Koronavirüs salgını sonrası çöküş yaşayan dünya ekonomisi enflasyon etkisiyle de alım gücünün düşmesine sebep oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonist baskı nedeniyle sıfır diye tanımlanan ürünlere erişilebilirliğin zorlaşması, şirketler ve tüketicileri farklı çözümlere yönlendirdi. Bu çözümlerden biri de yenileme pazarı oldu.

Elektronikte regülasyonlu ilk örneği Türkiye’de başlasa da diğer pek çok alanda yurtdışında çok daha gelişmiş olan yenileme ekonomisi, salgın sonrası artan tüketici talebinin de etkisiyle hızla büyüyen bir sektör haline geldi.

BÜYÜK MARKALARDAN 'YENİLEME' ATAĞI

NTV'de yer alan habere göre, cep telefonundan hazır giyime, ayakkabıdan mobilyaya ve otomobile kadar pek çok alanda hem şirketler hem de tüketiciler, artık sıfır ürün yerine, yenilenen ürünlere yöneldi ya da elindekini tadil ve tamir ettirerek yeniden kullanma yoluna gitti.

Dünyanın en büyük mobilya ve ev dekorasyonu markalarından Ikea, kullanılmış mobilyaları geri alıp ikinci el olarak yeniden satmaya başladı. ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da başlatılan pilot programının Türkiye’de de uygulanması bekleniyor. Öte yandan dünyanın en yaygın hazır giyim markası İspanyol Zara da İngiltere’de tamir ve tadil hizmeti başlattı. Türkiye’de ise şimdilik cep telefonu giyim ve otomobilde benzer modeller hayata geçirildi.

ALT GELİR DE ÜST GELİR DE YENİLEMEYİ SEÇİYOR

Daha önce işlerin durma noktasına geldiği ayakkabı bakım ve tamir işleri yapan lostralarda işler açıldı. Üsküdar’da faaliyet gösteren Fermuar Hastanesi Sahibi Vehbi Selçuk, artan sıfır ürün fiyatları nedeni ile tüketicilerin sıfır ürün yerine tamire yöneldiğini söyledi. Selçuk, “Bizim işlerimiz daha önce de oldukça yoğundu. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler talebin çok daha yükselmesine ve farklı bölgelerden de talep almamıza yol açtı. İnsanlar sıfır ürüne kolay ulaşamıyor. Eskiden çantasının, ayakkabısının montunun fermuarı bozulanlar yenisini alırken şimdi tamir ettirmeye yöneldi. Sadece bizde değil bizim gibi diğer işyerlerinde de işler en az ikiye katlandı. Öte yandan artık her kesimden müşteriler tamire yöneldi. Alt gelir grubu da üst gelir grubu da geliyor” dedi.

FABRİKA ÇIKIŞLI İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK

Yenileme, Türkiye’de ulaşması en zor ürün haline gelen otomobiller için de başladı. Fransız Renault önümüzdeki yıl Türkiye’de bu hizmeti başlatacak markalardan biri olacağını duyurdu. VavaCars İstanbul’un Pendik ilçesinde yıllık 35 bin araç yenileme kapasitesinde sahip yatırım yaparken Carvak’ın ise 2 bin araç kapasiteli bir tesisi bulunuyor. VavaCars, Ankara’da da benzer yatırımı hayata geçiriyor. Otomotiv devi Renault da Fransa ve İspanya’da ‘Refactory’ ismiyle başlattığı fabrika çıkışlı ikinci el araç satışı modelini önümüzdeki yıl resmen Türkiye’ye getireceğini açıkladı. Söz konusu yatırımların da katkısıyla yılda 200 bine yakın aracın yenilenerek piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.

"ŞİMDİ O DÖNEM BİTTİ"

MOBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfü Soylu, tüm sektörlerde yeniden kullanmaya doğru bir yönelim olduğuna dikkat çekerek, bunun temel nedenini de klasik ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş olarak açıkladı.

Soylu, "Artan fiyatlar da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı ürünlere ulaşmak zorlaştı. Geçmişte Anadolu’da neredeyse her ilçede birçok alanın tamircisi vardı. Çin’in de etkisi ile 2000’li yılların başında artan tüketim çılgınlığının da etkisi ile ‘bu ürünü tamir ettirmektense yenisini almak daha mantıklı’ dönemi başlamıştı. Şimdi o dönem bitti” dedi.

SIFIR TELEFON SATIŞLARI YÜZDE 11 AZALDI

Bu işin yönü ve geleceği ile ilgili ise Soylu, "Başta ekonomik nedenlerden dolayı sıfır telefonlara erişim zorlaştı. Counterpoint’in araştırmasına göre dünyada sıfır telefon satışları 2021’den 2022’ye geçişte yüzde 11 azaldı. Kullanılmış telefon pazarını ise ikinci el ve yenilenmiş telefon pazarı diye ayırmak gerekiyor. İkinci el pazarı tam ölçülemese de hızlı büyüyor. Artık ekonomik değer haline geldiği için tüketiciler çekmecede tutmak yerine satmaya yöneldi. Yenilenmiş telefon pazarı da yüzde 10 büyüdü. Ama bu oran Latin Amerika denen LATAM Bölgesi’nde yüzde 29’a ulaşmış durumda. Türkiye’de bu bölgeyle benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla ülkemizde de yenilenmiş telefon regülasyonun da etkisiyle ciddi miktarda arttı. Henüz istatistiki değer çıkmadı ancak bu yıl 250 bin adet yenilenmiş telefon satılması öngörülüyor. 2023’te bu rakamların milyonlara çıkacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.