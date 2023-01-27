Başörtüsü teklifi görüşmelerinde İYİ Parti ve CHP’li vekiller oy kullanmayacak

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:33

Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinin komisyon aşamasında önergeleri kabul edilmeyince görüşmeleri terk eden muhalefet, teklifin TBMM Genel Kurulu aşamasında da benzer tutum izleyecek. İktidarı “dini inanca” kısıtlama getirdiği için eleştiren CHP ve İYİ Parti, “kabine girmeme” kararı aldı. Her iki partinin milletvekilleri de Genel Kurul’a katılacak ve komisyona sundukları değişiklik önergesini yeniden gündeme getirecek. İktidar kanadının kabul etmemesi durumunda İYİ Parti ve CHP’li vekiller oy kullanmayacak.

Muhalefet, başörtüsü serbestisine “dini inanç” şartı getirmenin sakıncalarını ve ilerleyen zamanlarda doğuracağı sorunları tek tek iktidara anlattı. Cumhur İttifakı muhalefetin istemini reddederek “Bunlar başörtüsüne karşı” propagandasına başladı.

24 OYA İHTİYAÇLARI VAR

İktidar kanadından 336 vekilin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve TBMM Anayasa Komisyonu’nda muhalefetin itirazına karşın kabul edilen anayasa değişikliği teklifinin şubat ayında Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. İktidarın teklifi referanduma taşımak için dahi en az 24 muhalefet vekilinin desteğine ihtiyaç duyduğu teklif, CHP ve İYİ Parti‘lilerin oy kullanmamasıyla “kadük” kalacak. Teklifin komisyon görüşmelerine katılmayan HDP’nin, Genel Kurul’da da bulunmayacağı belirtiliyor.

"SINIRSIZ KIYAFET HÜRRİYETİ OLMAZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifine CHP ve İYİ Parti’nin hazırladığı önergenin sakıncalı olduğunu söyledi. Bozdağ, “İYİ Parti’nin sunduğu öneriye baktığınızda, analiz ettiğinizde orada din ve vicdan hürriyetiyle ilgili bir şey söylemiyor. Kıyafet hürriyetiyle ilgili bir şey söylüyor. Türkiye’de sınırsız bir kıyafet hürriyeti yok. Sınırsız kıyafet hürriyeti, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili bir bahiste düzenlenebilir mi?” diye konuştu.

Bozdağ, “Teklif başörtüsünü teferruat gibi görüyor. Başını açmayı, örtmeyi de teferruat gibi görüyor. Yani bir nevi Türkiye’de yaşanan bunca haksızlığı, zulmü basite indiriyor” dedi.