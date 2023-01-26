Yurttaşlar ekonomik krizle boğuşurken AKP'nin ‘başörtüsü’ söylemi değişmedi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 06:51

Yurttaşlar günden güne artan hayat pahalılığı ile mücadele ederken iktidarın başörtüsü üzerinden yaptığı “propaganda” söylemi değişmedi.

AKP’nin 2023 seçimleri öncesi oy toplamak için muhalafetin başörtüsü ile ilgili tavrı üzerinden siyaset yapacağı öğrenildi.

İktidarın 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu anayasa değişikliği teklifi, önceki gün TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak CHP ve İYİ Parti teklifin “türban serbestisini” öngören birinci maddesini kabul etmedi. İktidarı “samimiyetsiz” bularak komisyonu terk etti. Anayasa değişikliği teklifinin komisyondaki görüşmeleri, AKP’nin seçimlere yönelik sahadaki propaganda söylemini de ortaya çıkardı.

AKP’nin seçim sürecinde sahada muhafetin tavrını anlatacağı öğrenildi. AKP, “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını” öngören anayasa değişiklik teklifini seçimlerde, muhalefete karşı “koz” olarak kullanacak. İktidar, seçim meydanlarında muhalefeti, “Başörtüsünde samimi değiller, bu komisyonu terk etmelerinden de anlaşılıyor. Muhalefet ‘şov’ yapıyor. Amaçları başörtüsü üzerinden siyasi propaganda yapmak. 1990’lı yılların jargonuyla başörtülü insanları hedef aldı. İktidara gelirlerse bunların başörtüsü serbestliği tartışmaya açılır. O yüzden anayasal güvence istiyoruz” söylemleriyle hedef alacak.

SAMİMİ DEĞİLLER

AKP’nin “başörtüsü” ile ilgili bir sorunu olmadığını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsünü yeniden gündeme getirdiğini anlatan AKP’liler, şu değerlendirmeyi yapıyor: “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir teklif verdi, bu teklif sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, ‘Eğer samimiysen gel bu sorunu anayasal güvenceye alalım.’ Ancak biz muhalefetin komisyondaki tavrından ve CHP ile birlikte yol yürüyen İYİ Parti’nin başörtüsü sorunu karşısında ‘samimi olmadığını’ gördük.

Eğer samimi olsalardı, teklife ‘evet’ derlerdi. Lakin onlar ‘dini inanç’ ibaresini kaldıran bir önerge getirdiler. Bu önergeyi partimizin kabul etmesi mümkün değil.” CHP’li Bülent Tezcan’ın, komisyonu terk ederken “Sizi halkımıza şikâyet edeceğiz” ifadelerini de kullandığını anımsatan AKP’liler, “CHP bizleri şikayet edecekmiş. Biz de halka anlatacağız. Başörtüsünü daha önce Meclis’te 411 milletvekilinin kabul oyu vermesinden sonra Anayasa Mahkemesi’ne götürüp, kararı iptal ettiren CHP’yi biz de anlatacağız” diyor.