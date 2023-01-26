Muhalefetten başörtüsü teklifiyle ilgili net karar: 'Genel Kurul’da desteklemeyeceğiz'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, konunun CHP’nin başörtüsüyle ilgili verdikleri teklifle gündeme geldiğini söyledi.

Tezcan, “Onların metni ‘Başını örtmesi’ diyordu. Bizde ‘Hiçbir kadın başını örtmesi veya örtmemesi nedeniyle tercih ettiği kıyafetten dolayı temel hak ve hürriyetlerini kullanmaktan yoksun bırakılamaz. Ayrımcılığa tabi tutulamaz’ dedik. AKP ve MHP’li komisyon üyeleri ‘hayır’ dedi. Bunu bütün başörtülü kadınlara şikâyet ediyorum. Tarihsel fırsat vardı. İktidarda bulunan Cumhur İttifakı’nın hırsıyla heba edildi” dedi.

“Dini inaç sorgulamak kamu görevlilerin haddine değildir” diyen Tezcan, “Bu mesele bir din tartışması değil hak tartışmasıdır. Bu işi ne kadar istismar etmek isterlerse istesinler, kılık kıyafetlerinin suistimal edilmesini istemeyen herkesin güvencesi biziz. 14 Mayıs’ta milletimiz ‘Yeter söz milletindir’ diyecek. İktidara geldiğimizde parlamentoda bütün bu istismarcı anlayışı kaldıracağız. Başörtüsünün de başını örtmeden gezmenin de güvencesi biziz” dedi.

Teklifin Genel Kurul aşamasına değinen Tezcan, “Biz teklifi bu şekliyle Genel Kurul’a da indirseler destek vermeyiz” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI 360’A ULAŞAMIYOR

Cumhur İttifakı, 336 imzayla Meclis’e sunduğu teklifi referanduma götürebilmek için 360 milletvekilinin “evet” oyuna ihtiyaç duyuyor. Ancak bu sayıya, teklife bağımsız vekiller ya da bir vekili olan partilerin tümü destek verse bile ulaşılamıyor. Yani teklifin referanduma gitmesi için muhalefetin kendi içinde “fire vermesi” gerekiyor. Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Bülent Tezcan, kesinlikle fire olmayacağını belirterek “Samimi bir öneri getirdik ancak desteklemediler. O yüzden Genel Kurul’da da getirdikleri teklife destek vermeyeceğiz” değerlendirmesini yaptı. İYİ Parti’li Erhan Usta da teklifin bu haliyle gelmesi durumunda kabul etmeyeceklerini vurguladı. Usta, “Asgari 510 milletvekili ile teklifin Meclis’ten geçme imkânını ellerinin tersiyle itmiş oldular. HDP’nin de oy vermemesi durumunda 360’ın altında kalacak ve değişiklik gerçekleşmeyecek” dedi.