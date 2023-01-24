Meclis'te 'başörtüsü' gerginliği: CHP ve İYİ Partili vekiller komisyonu terk etti
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan değişiklik önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi ise Meclis'te gerginlik yarattı. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, komisyonu terk etti.
CHP ve İYİ Parti, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ortak önerge verdi. Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinde yer alan “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresi “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” şeklinde ve “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet; kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi öngörüldü.
Önergenin gerekçesinde, “Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, başka birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup olmadığı hususunda değerlendirme ya da yargılama yapmasına imkân verecektir” denildi.
CHP VE İYİ PARTİLİ VEKİLLERDEN TEPKİ
CHP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesinin üzerine CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri komisyonu terk etti.
BİRİNCİ MADDE KABUL EDİLDİ
Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi.
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