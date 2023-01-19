Başörtüsü tuzağı ve İmamoğlu’nu savunmak: Tehlikenin farkında mısınız?

19 Ocak 2023 Perşembe

Meral Akşener’in dünkü konuşmasında AKP’nin anayasa değişikliği önerisi epey yer tuttu. RTE, muhalefeti anayasada özgürlükçü değil en gerici bir değişikliği desteklemeye çağırırken Akşener de gel bizimkini destekle, arada uzlaşalım, önerisiyle herhalde bir iki ay AKP ile türban diyaloğunu sürdürür. Böylece AKP’nin istediği olur. Türkiye’nin ortaklaşa 1 nolu sorunu yaparlar anayasa değişikliğini... Hayat da böyle geçer, sonra da sandığa gidilir.

Abarttım tabii, Akşener kızmasın. Ama ucundan böyle bir süreç görünüyor. Milletin umurundaydı türban ile ilgili anayasa değişikliği ve tartışması. Bunun farkında değil misiniz?

AKP sizi kendi gündemiyle oyalıyor. Milletin ağzına asgari ücret artışı, tepki doğursa da emekli zammı bir parmak bal çaldı ya.. Bir de her ne kadar marta kadar onları süründürecek olsa da EYT’lilerin sorununu da çözdü.. (sandığa giderken kendilerini zengin hissetsinler diye, martta ödeme!...)

İktidar olmanın tüm avantajlarını kullanıyorlar. Her türlü manipülatif işleri ve baskıyı da yapacaklar. 8 bin kişilik trol ordusu orada...

Bir iki ayı da türban ile geçirirler. Olmayan bir türban sorunu hassasiyeti yaratırlar.

ABİ PEK DAĞINIKLAR!

Taksi sürücüsü ile sohbetimin altılı masayı ilgilendiren yönü: “Abi pek dağınıklar ya... Hepsi kendi parti çıkarı peşinde... Doğru düzgün tek ortaklaşa ciddi bir ses duymuyoruz... Böyle giderse... hepsi farklı telden çalıyor.”

Dışarıdan algılanmanız böyle.

İktidar muhalefetle açık arayı biraz kapattı. Şubat başında hükümet programlarını açıklayacak ve her fırsatta yıpratıp durduğunuz adayınızı ilan edeceksiniz de.. millete umut vereceksiniz de..

Siz Meclis’te grup toplantılarıyla yetinin. Milleti şaşırtacak hiçbir şey yapmayın.

İMAMOĞLU GÖREVDE KALACAK MI?

Niyetleri almak. Tüm kumpasları bu amaçla kurdular. Görevden alma operasyonunu örüyorlar. Muhalefet, CHP biraz yumuşasın, alışsın bekliyorlar.

Burada ya önceliği alacaksınız, milleti harekete geçireceksiniz.. ya da artçı olacak, iş bittikten sonra harekete geçeceksiniz, yürürsünüz falan.

İstanbul Büyükşehir’i iş bitmeden savunmak seçim kampanyasının çok etkili bir parçası olmalı? İstanbul’da yapılan ve yapılmakta olan, kesilen hortumları yeniden gündeme getiren büyük bir etkinlik dizisiyle tek parti halinde davranılamaz mı?

İstanbul, seçim kampanyasının ana motiflerinden biri olarak düşünülemez mi..

OKUR MEKTUBU

Orhan Abi, bildiğiniz üzere doğu ve güneydoğuda çok ciddi anlamda sandıklarda hile hurda dönüyor. HDP’li sandık görevlilerine terörist muamelesi ile kaba kuvvet uygulanıyor. Kırsalda muhalefetin sandık görevlisine dipçikle şiddet uygulansa kim duyup görebilir ki... 6’lı masanın aydın sanatçıları doğu ve güneydoğuda sandık görevlisi görevlendirmeli. Ünlüler hile hurda ile karşılaşıldığında bir video çeker ve o gece milyonlarda farkındalık oluşturabilir. Muhalif olan sanatçıların örgütlü bir şekilde sandıkta oylarının namusunu korumaya yardımcı olmalarını sürekli klayve başında tweet’ler atıp like almaktan çok daha büyük bir vatandaşlık ve sanatçılık görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu iletebilir misiniz.