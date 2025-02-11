Başsavcılık açıklamasında tartışma yaratacak ifadeler: ‘Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da…’

İstanbul’da belediyelere yönelik yapılan 'terör' operasyonu kapsamında aralarında belediye başkanı yardımcılarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Başsavcılığın konuya ilişkin yaptığı açıklamada tartışma yaratacak ifadelere yer verildi.

Başsavcılık açıklamasında tartışma yaratacak ifadeler: ‘Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da…’
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:44

İstanbul'da 9 belediyeye 'terör' soruşturması başlatıldı. 2024 Yerel Seçimleri'nde yapılan ‘Kent Uzlaşısı’ gerekçe gösterilerek düzenlenen operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASINDA 'KÜRTLER' VURGUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada tartışma yaratacak ifadeler yer aldı. 

Başsavcılığın açıklamasının ilgili kısmı şu şekilde: 

“Kent uzlaşısı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da "Kent Uzlaşısı" denildiği, Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, Özerlik Sistemi ve Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşılmıştır.”


Etiketler: #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Terör #kürt #Operasyon

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