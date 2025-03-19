Başsavcılık yetkililerinden açıklama: İmamoğlu'nun sağlık kontrolü nerede yapıldı?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:08

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:09

Hakkında başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolü için hastaneye götürülmediği iddiası gündem oldu.

İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde yapıldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddia CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın tarafından duyuruldu.

Günaydın, İmamoğlu'nun "güvenlik sorunu" gerekçe gösterilerek hastaneye götürülmediği, sağlık ekibinin karakola gelerek kontrolleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Günaydın, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılmış bir kötü muamele yok. Ancak tanımı gereği adli kollukta bir kötü muamele görüp görmediğini denetleyebilmek için kolluğun dışına, sağlık ocağına ya da hastaneye götürülür ve orada sağlık kontrolü olur. Eğer siz CMK'nın bu açık hükmüne rağmen sağlık çalışanlarını karakola getirerek sağlık kontrolünden geçiriyorsanız, bu CMK'nın emrettiği sağlık kontrolü olmaz. Adli kontrolün gözetiminde bir sağlık kontrolü yapılamaz. Dolayısıyla bu, bu tanıma aykırılığı nedeniyle kötü muameleye girer."

ÖZGÜR ÇELİK: HASTANEYE GÖTÜRMEYE KORKUYORLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sağlık kontrolünün hastanede değil, emniyet binasında yapılacağını belirterek, "İki avukatımız Ekrem İmamoğlu’yla görüşmek için emniyet binasına girdiler. Sağlık kontrolü güvenlik gerekçesiyle emniyet içerisinde yapılacak. Yani yolda tepki oluşabilir gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu’nu hastaneye götürmeye korkuyorlar" dedi.

BAŞSAVCILIK YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte haklarında gözaltı kararı verilen 105 kişiyle ilgili sağlık kontrolünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyeni tarafından doktor hasta özeline riayet edilerek yapıldığını bildirdi.