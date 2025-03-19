İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç örgütü lideri' suçlaması sonrası, Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün önceki sözleri yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU "ÖRGÜT İNŞA ETME ÇABASINDALAR" DEMİŞTİ

Hakkındaki "suç örgütü lideri" suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu 15 Mart'ta Ankara'da yaptığı açıklamada, "Örgüt inşa etme çabasındalar" demişti.

"İMAMOĞLU'NUN İŞİNİ BİTİRELİM DERDİNDELER"

Operasyon ve gözaltılar sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu.

İmamoğlu, 15 Mart'ta şunları söylemişti:

"Bu hazırlıkların, bu davaların, soruşturmaların hepsi temelsiz, kanıtsız, zorlama iddialar. Tüm uyduruk iddiaları bir araya getirecekler, İmamoğlu'nun etrafında toplanmış çıkar amaçlı bir örgüt icat etme çabasındalar. Hepsi tek tek denetlenmiş göz önündeki ihaleleri bahane ederek yapacaklar, etrafımdaki kişileri de kurdukları kirli hesap düzeniyle onları suçlu ilan etmeye çalışacaklar. Bunları, kendilerine maşa olarak tuttukları gazeteciler, troller bunları yazıyorlar. Bu ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar. Önce '23 Mart'ta ön seçim olmadan İmamoğlu'nun işini bitirelim' derdindeler. 'Turbun büyüğü' diyerek heybeden, eskiden yaptıkları gibi, sözümona örgüt çıkarmak. İmamoğlu'nu, hapse atmaktan bile bahsediyorlar. Köşe yazılarında bunlar var. İmamoğlu oyun dışı kalacakmış! Burası muz cumhuriyeti değil, bu topraklarda namertlik sökmez! Siyaseten yenemiyorlar, korkutamıyorlar. Dertleri, vatan değil, kendi koltukları!"