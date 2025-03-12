Başsavcılıktan İmamoğlu'nun 'diploma' soruşturması için üniversiteye ikinci yazı: 'İşlemleri hızlandırın'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasıyla ilgili olarak "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun lisans diplomasının "sahte" olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez yazı gönderen Başsavcılık, üniversiteden söz konusu işlemlerin hızlandırılmasını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.
İmamoğlu ifadesinde, sürecin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, “Bugün burada ifade vermesi gerekenler, bu hukuksuz raporu hazırlayanlardır” demişti.
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