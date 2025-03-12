Ekrem İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında 'diploma' diyaloğu: 'Adamın üniversite arkadaşını görmedi bu millet, bunu sordun mu cumhurbaşkanına?'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programında özgeçmişinin değiştiğine ilişkin olarak sorulan sorunun "boş" olduğunu belirtti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Adamın üniversite arkadaşını görmedi bu millet hiç sordun mu cumhurbaşkanına böyle bir şey geldi mi aklına?" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İmamoğlu'nun lisans okurken KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmasıyla ilgili 'usülsüzlük' iddiaları yeniden gündeme getirilirken, İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, diplomasının sahte olmasına yönelik iddialara, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek, "Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz" ifadelerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA "DİPLOMA" DİYALOĞU

"Az Önce Konuştum" programında, Ekrem İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık'ın konuşmalarından satır başları:

İmamoğlu: Adamın üniversite arkadaşını görmedi bu millet hiç sordun mu cumhurbaşkanına böyle bir şey geldi mi aklına?

Candaş Tolga Işık: Röportaj hiç yapamadım Sayın Cumhurbaşkanı ile.

İmamoğlu: Yap senin aran iyidir istediğin zaman yaparsın.

Candaş Tolga Işık: 15 yıldır gazeteciyim hiç yapamadım.

İmamoğlu: E aran iyi değilmiş işte niye sağda solda aram iyi diyorsun?

Candaş Tolga Işık: Ben size gösterdiğim gibi saygı gösteririm sadece.

İmamoğlu: Ben de makamına saygı gösteriyorum.