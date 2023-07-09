Başsavcılıktan 'onama' görüşü: Hukuk devletine beton

Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 03:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala, TİP milletvekili Can Atalay ve Mücella Yapıcı’nın da arasında bulunduğu 8 ismin yargılandığı Gezi Parkı davasında 7 sanık hakkındaki mahkumiyet hükûmlerinin onanmasını istedi.

BERKİN ELVAN İDDİASI

Başsavcılık, davaya ilişkin tebliğnamesini Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Atalay’ın milletvekili olmasına değinilen tebliğnamede, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı suçların yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında olduğu savunularak durma kararı verilmemesi gerektiği iddia edildi.

Tebliğnamede; 16 Haziran’da polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Berkin Elvan’ın, bu olaydan günler sonra gerçekleştirilen bir toplantının yarattığı şiddet ortamı nedeniyle yaşamını yitirmesinin savunulması dikkat çekti. Tayfun Kahraman ve Atalay’ın da katılımıyla Garaj İstanbul’da, 27 Haziran 2013’te yapılan toplantının sonucunda şiddet ortamı yaratıldığı, bu ortamda Elvan’ın da yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Tebliğnamede, sanıklar Kavala, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ve Atalay’ın eylemlerinin, “hazırlık hareketleri seviyesini aşarak cebir ve şiddete matuf icrai hareket boyutuna ulaştığı” savunularak hükümlerin onanması istendi.

YAPICI İÇİN BOZMA İSTEMİ

Mücella Yapıcı hakkındaki cezanın ise “mahkûmiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sabit olan eylemleri nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması gerekirken yetersiz gerekçe ile mahkûmiyetine karar verildiği” gerekçesiyle bozulması talep edildi.

‘HUKUK DEVLETİNE BETON’



Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, “Bu tebliğname hiçbir hukuki nitelendirme içermeyen bir belge. Çok sorunlu” tepkisini gösterdi. Tutuklu vekillere ilişkin bir içtihat geliştiğini vurgulayan Özen, “Tebliğnamede AYM kararları hiç yokmuş gibi demişler ki ‘Dokunulmazlığa girmez.’ Bu adalet bakanının verdiği demecin belgeye işlenmiş hali. Bu Türkiye’nin geleceğine, demokrasiye, hukuk devleti niteliğine beton dökmektir” dedi.

(Deniz Özen)

Özen, “Berkin Elvan vurulduktan sonra gerçekleştirilmiş bir toplantıyı, Elvan’ın ölümüne yol açan olayları körükleyen, şiddeti yaratan toplantı olarak nitelendirmişler. Bunlar tarihi çarpıtma isteğini, yeniden yazma isteğinin bir ürünü. Başsavcılık makamı, birtakım komple teorisyenlerinin kendi görüşlerini, insanların özgürlükleriyle oynama uğruna yazdığı bir makam değil” dedi.



PKK’Lİ PEHLİVAN GİZLİ TANIK



Zafer Şahin imzalı tebliğnamede çeşitli kitaplardan ve isimlerden alıntılar yapılarak öznel yorumlara yer verilmesi dikkat çekti. Tebliğnamede, Kavala’ya yönelik tanıklar arasında terör örgütü PKK üyeliğinden hapis cezası alan Duran Pehlivan’ın da bulunması dikkat çekti.

