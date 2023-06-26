Gezi tutuklusu Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı: ‘Türk kadını tampon kullanmaz’

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:21

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:21

Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sinemacı ve gazeteci Çiğdem Mater, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ‘kadın’ olmayı bianet’te kaleme aldığı yazısında anlattı.

Mater yazısında regl olduğunda ped yerine tampon kullanmak istediğini ancak bu talebinin hem cezaevi yönetimi tarafından hem de bir doktor tarafından reddedildiğini aktardı. Yazının ilgili kısmı şu şekilde:

“Ceza infaz sisteminin merkezi, bence, kantin ve kantin ekonomisi. Kanıtlayamam ama eminim, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde “kantinlerde satılabilecek ürünler” listelerini yapanlar da, onaylayanlar da erkek.

Ben regl oluyorum, herhalde bu cezaevindeki kadınların %70’i falan gibi. Hadi devletin gözetimi altındaki kadınların temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekliliğini pas geçelim, her şeyi kantinden alalım diyelim. Kantinde sadece ped var, tampon yok. Tampon için dilekçe yazdım, talebim “tampon bakanlık tarafından belirlenen “kantinde satılabilir ürünler” listesinde olmadığı için” reddedildi. Kadın doğum doktoruyla konuşayım, reçete yazsın diye düşündüm, iki haftada bir Sadi Konuk Hastanesi’nden gelen (erkek) doktor talebimi şöyle reddetti: “Türk kadını tampon kullanmaz.” (Tamponun da milliyeti olduğunu anladığımız anlar.)

Şimdi mesela, kanıtlayamam ama eminim, kadınlar değil erkekler regl olsaydı, cezaevleri kantinlerinde pedden tampona, boy boy menstural cup’a, her bir şey satılırdı. Hayat tecrübesi konuşuyor! Anlayacağınız hayat kadınlar için cezaevinde de çok zor, çocuklarıyla hapiste olanlara, hastalara, yaş almışlara, yabancılara hiç girmedim bile bakın! Erkekler için düşünülmüş bir sistemde kendimize kovuklar açarak bir yaşam kuruyoruz, yolumuzu buluyoruz. Neyse ki, kanıtlayamam ama eminim, bu konuda erkeklerden daha yetenekliyiz. Ve neyse ki, tıpkı Rebekka Endler gibi, huysuzlukta inat ediyoruz, dışarda da, içerde de!”