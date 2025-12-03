Başsavcılıktan 'tuttur.com' düzeltmesi geldi, X kullanıcısı 'Sabaha kadar gözüme uyku girmedi' dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda tartışma yaratan “tuttur.com” veri silme iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen “tuttur.com” şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik kayıtlarına müdahale edildiği yönündeki iddialar hatırlatıldı.

Başsavcılık, bu iddiaların kamuoyunda geniş yer bulması üzerine re’sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Hakimlik kararı doğrultusunda, “tuttur.com” şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde, kolluk birimlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapıldığı aktarıldı.

Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, “iddia edildiği üzere ‘www.tuttur.com’ şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığının tespit edildiği” vurgulandı.

BAŞSAVCILIKTAN 'HARF' HATASI!

Açıklamada, X sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @Pamenarti kullanıcı adlı hesabın sahibi Y.K. olduğu tespit edilerek, bu kişi hakkında TCK 217/A maddesi uyarınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılık ayrıca, ilk açıklamada X kullanıcı adının harf hatasıyla yazıldığını, 02.12.2025 tarihli metindeki bu maddi hatanın düzeltilerek hesabın adının “@Pamenarti” olduğunu duyurdu. Düzeltme paylaşımında, hatanın giderildiği yeni açıklama metninin yeniden kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtildi.

Başsavcılığın 'düzeltme' açıklaması üzerine, ilk açıklamada kullanıcı adı zikredilen '@pameranti' isimli X kullanıcısı, yaşadıklarını "Sabaha kadar gözüme uyku girmedi" diyerek ifade etti.