Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'nin Saruhanlı belediye başkan 'adayı' Zeki Bilgin'den açıklama

Manisa Saruhanlı'da ilçe seçim kurulu, mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusunu saat 17.00'den sonra yapıldığı iddiasıyla reddetti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bilgin, duruma ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 19:04
Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'nin Saruhanlı belediye başkan 'adayı' Zeki Bilgin'den açıklama
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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre 20 Şubat’ta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ise CHP'li Belediye Başkanı ve aynı partiden yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ile meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç teslim edildi.

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Söz konusu adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, geç teslim edildiği için kabul edilmedi. CHP yönetimi ise gecikmeye neden olarak elektrik kesintisi nedeniyle geciktiğini açıkladı. 

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin aldığı ilçede yaşanan kriz ortalığı karıştırırken CHP yönetimi, elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de sisteme girildiğini ancak sistemin kabul etmediğini iddia ederek itirazda bulundu.

BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ: 'DOĞRU DEĞİL'

Son olarak konuya ilişkin Zeki Bilgin'den açıklama geldi.

"İlçe başkanım evraklarla birlikte seçim kuruluna gidiyor. Fakat gittiğinde seçim kurulu müdürü odasında olmadığı için 4-5 dakika bekliyor" diyen Bilgin, "Ondan sonra ilçe seçim kurulu müdür geliyor, geç kalındığını söylüyor. Bizim aldığımız duyuma göre saat 5’e çeyrek kala elektrikler kesilmiş" ifadelerini kullandı.

Bilgin'in açıklaması şöyle:

"Dünden beri Saruhanlı’da Seçim Kurulu’na liste teslim edilmesiyle ilgili bir kaos yaşıyoruz. Bu ne bizim partimizden ne de şansımızdan kaynaklı. Saat 5’e 5 kala, benim ilçe başkanım evraklarla birlikte seçim kuruluna gidiyor. Fakat gittiğinde seçim kurulu müdürü odasında olmadığı için 4-5 dakika bekliyor. Ondan sonra ilçe seçim kurulu müdür geliyor, geç kalındığını söylüyor. Bizim aldığımız duyuma göre saat 5’e çeyrek kala elektrikler kesilmiş. Fakat her herhalde farklı kurumlara yapılan baskılarla 17.01’de elektriklerin kesik olduğu beyanı verilmiş. Bu doğru değildir. Bizim ilçe başkanımızla saat 17.30’da ‘17.08’ diye belge veriliyor. Elektrik yok, sisteme girilememesine rağmen böyle bir bilgi veriliyor. Bu doğru değildir. Biz bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz."


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