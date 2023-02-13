Depremde hayatını kaybeden futbolcu Saruhan Bolat'ın adı memleketinde yaşatılıyor

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 14:47

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:33

Giresun'un Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere İlçe Stadı'na Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden Giresunspor'un eski oyuncusu Saruhan Bolat isminin verildiğini kaydetti.

Başkan İbaş, yaptığı açıklamada, “Giresun Valimiz Enver Ünlü'nün talimatıyla Yağlıdere İlçe Stadımızın adı bugün itibarıyla Saruhan Bolat İlçe Stadı olarak değiştirilmiştir. Sayın valimize şahsım ve ilçemiz adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Saruhan Bolat

Bu sezon Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetmiş, cenazesi 10 Şubat Cuma günü memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde toprağa verilmişti.