Batman Üniversitesi'nde 'akrabaya özel kadro tahsisi'yle ilgili soru önergesi

05 Şubat 2022 Cumartesi, 09:29

Batman Üniversitesi’ne 6 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile rektör olarak atanan Prof. Dr. İdris Demir'in henüz görev süresi 1 yıl dolmadan akrabalarının ve yakınlarının üniversitede kadro almasını sağladığı belirtiliyor.

İddiaya göre İdris Demir'in kız kardeşi Hatice Demir, Batman Üniversitesi “Gıda işletmesi/Gıda Teknolojisi” bölümü için açılan öğretim elemanı kadrosuna başvurdu. Açılan ilanda “Gıda veya Kimya alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Kiral Moleküllerin Biyokatalitik Dönüşümleri konusunda çalışmaları olmak. Belgelendirmek şartı ile lisans mezuniyetinden sonra ilgili alanında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak” şartı eklendi.

Bu şartı sağlayan tek kişinin Hatice Demir olması, Demir'e özel kadro ilanı açıldığı yorumlarına neden oldu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi hazırladı. Kaya'nın önergesinde Hatice Demir’i öğretim görevlisi olarak atanmasının yanı sıra; İdris Demir'in korumasını da bilgi işlem daire başkanı olarak atadığı iddiası yer aldı.

Kaya’nın soru önergesi şöyle:

"Batman Üniversitesi Gıda İşletmesi/Gıda Teknolojisi bölümü için açılan öğretim elemanı kadrosu ilanda “Gıda veya Kimya alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olma, Kiral Moleküllerin Biyokatalitik dönüşümleri konusunda çalışmaları olma, belgelendirmek şartı ile lisans mezuniyetinden sonra ilgili alanında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olma” şartları istenmiştir. Bu şartları taşıyan tek kişi olan rektörün kız kardeşi Hatice Demir ilgili kadroya atanmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

1.Korumasını bilgi işlem daire başkanı yapan ve kız kardeşine özel kadro açan, eşinin dayısını özel kalem müdürü yapan, başka bir akrabasını güvenlik amiri olarak atayan Rektör Prof. Dr. İdris DEMİR hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

2.Rektör Prof. Dr. İdris Demir’in görevden alınması düşünülmekte midir?

3.Rektör İdris Demir’den önce görev alan rektörün de benzer uygulamalar yaptığı bilinmektedir. 2014 yılında üniversitede rektör olarak görevli Prof. Dr. Abdulselam Uluçam, oğlu ve kızına üniversitede kadro imkanı sağlamıştı. Prof. Dr. Aydın Durmuş oğlunu araştırma görevlisi, eşini Dr. Öğretim Üyesi atamıştı. Batman Üniversitesinde kişiye özel ve akrabaya özel kadro tahsisi bir gelenek haline mi gelmiştir?"